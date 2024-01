Widzew Łódź znalazł nowego pomocnika! Posiłki z klubu reprezentanta Polski

Widzew Łódź do tej pory pozyskał zimą tylko jednego zawodnika. Nowym bramkarzem drużyny Daniela Myśliwca został Słowak Ivan Krajcirik z MFK Rużomberok, który ma zastąpić sprzedanego do klubu MLS New England Revolution Henricha Ravasa. Temu transferowi towarzyszy jednak na starcie sporo pecha, bo niedługo po podpisaniu kontraktu Krajcirik doznał kontuzji kolana, która prawdopodobnie wyeliminuje go z pierwszego wiosennego meczu z Jagiellonią Białystok (11 lutego).

Od kilkunastu dni z Widzewem powinien był także trenować nowy środkowy pomocnik - Ghańczyk Emmanuel Boateng ze szwedzkiego Elfsborga. Miał on już zaplanowane testy medyczne w Łodzi, ale na nie nie przyjechał, a kilka dni później wylądował w tureckim Konyasporze.

Widzew Łódź znalazł nowego pomocnika! Noah Diliberto z RC Lens zagra w ekstraklasie

Niemniej jednak teraz Widzew Łódź powinien już pozyskać nowego zawodnika środka pola. Według naszych informacji ma zostać nim piłkarz RC Lens - Francuz Noah Diliberto. 22-latek od października reprezentował barwy rezerw wicemistrza Francji, aczkolwiek niejednokrotnie trenował z pierwszym zespołem Francka Haise'a.

Diliberto miał podpisany kontrakt z Lens tylko do końca czerwca bieżącego roku i z tego skorzysta łódzki Widzew, który powinien go w najbliższych dniach pozyskać na zasadzie transferu definitywnego. Pierwszy o zainteresowaniu łodzian Francuzem napisał Piotr Koźmiński z WP SportoweFakty.

W tym sezonie Diliberto we francuskiej V lidze, w której grają rezerwy Lens, rozegrał siedem meczów, w których strzelił jednego gola. To jednak nie oddaje poziomu prezentowanego przez 22-letniego pomocnika, który jako wychowanek Valenciennes rozegrał aż 95 meczów (4 gole i 9 asyst) w Ligue 2, a także 12 meczów Pucharu Francji w barwach macierzystego klubu. W poprzednim sezonie jego bilans to 34 mecze, 3 gole i 3 asysty, więc przyszły zawodnik Widzewa jak najbardziej ma papiery na to, by być sporym wzmocnieniem drużyny Daniela Myśliwca.

Widzew pozyska też prawego obrońcę. Chodzi o reprezentanta Kosowa

Sport.pl udało się potwierdzić także, że, tak jak napisał portal Łódzki Sport, Widzew Łódź zainteresowany jest także sprowadzeniem Lirima Kastratiego z Ujpestu Budapeszt. 24-letni prawy obrońca w przeszłości grał w drużynach młodzieżowych Romy i Bologni, a od 2020 roku występuje na Węgrzech, w barwach Ujpestu, dla którego rozegrał 82 mecze ligowe, strzelając 3 gole i zaliczając 5 asyst.

Kastrati (zbieżność nazwisk z byłym skrzydłowym Legii Warszawa) może się pochwalić także grą w reprezentacji Kosowa, w barwach której zaliczył 14 występów. W Widzewie ma na prawej obronie rywalizować z Mato Milosem oraz Pawłem Zielińskim.

Widzew Łódź w piątek rozegrał pierwszy sparing na obozie w Turcji, w którym zremisował 2:2 ze słowackim AS Trencin po golach Frana Alvareza i Bartłomieja Pawłowskiego. Pierwszy ligowy mecz łodzian w 2024 roku odbędzie się 11 lutego, gdy podejmą oni na własnym stadionie wicelidera ekstraklasy - Jagiellonię Białystok.

