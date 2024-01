Alarm w Lechu Poznań! A powrót ekstraklasy coraz bliżej...

Sparingi w Turcji są na razie bardzo pechowe dla Lecha Poznań. W pierwszym spotkaniu z austriackim Linzem, przegranym 0:3, bardzo poważnej kontuzji kolana doznał Artur Sobiech. Doświadczony napastnik będzie musiał przejść operację i w tym sezonie już nie zagra, co może oznaczać także koniec jego przygody z Lechem, z którym kontrakt obowiązuje go tylko do końca czerwca.

Lech Poznań gładko przegrał z Szachtarem Donieck. Kontuzja Mikaela Ishaka

W czwartek "Kolejorz" rozegrał dwa kolejne mecze kontrolne. W pierwszym z nich pokonał słoweński NK Maribor 3:0 po dwóch golach Filipa Szymczaka i jednym Antonio Milicia. W drugim z kolei został rozbity przez ukraiński Szachtar Donieck 1:3. Gole dla ukraińskiej drużyny strzelali Oleksandr Zubkow (21. minuta), Artem Bondarenko (42.) i Wiktor Cukanow (55. karny). Jedyne trafienie dla "Kolejorza" zaliczył Michał Gurgul, który w 66. minucie dobił uderzenie w słupek z rzutu karnego Dino Hoticia.

Jednak obecność Michała Gurgula na boisku na tym etapie spotkania nie mogła cieszyć kibiców Lecha Poznań. Wszystko dlatego, że na jego miejscu powinien być Mikael Ishak. Kapitan "Kolejorza" jednak już w 25. minucie na tyle niefortunnie zderzył się z bramkarzem rywali, że długo leżał na boisku i koniec końców nie był w stanie kontynuować gry, wobec kontuzji Sobiecha zostając zmienionym przez 17-letniego Gurgula.

Na razie nie wiadomo, jak groźny jest uraz Mikaela Ishaka, niemniej jednak kibice Lecha Poznań z pewnością będą w niecierpliwości czekać na komunikat medyczny trzeciej drużyny obecnego sezonu ekstraklasy.

