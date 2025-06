Były reprezentant Polski o krok od powrotu do Ekstraklasy. "Nie wierzyłem"

Piłkarskie CV Radosława Majewskiego może robić wrażenie. Pomocnik wystąpił w dziewięciu meczach dla reprezentacji Polski, a od 2002 do 2023 roku grał dla takich klubów jak Polonia Warszawa, Lech Poznań, Nottingham Forest, Huddersfield Town, Pogoń Szczecin, Western Sydney Wanderers i Wieczysta Kraków. Pod koniec sezonu 22/23 Majewski przeszedł operację naderwanego więzadła krzyżowego w kolanie, a niedługo później odszedł z Krakowa. Wtedy wydawało się, że już nie wróci do sportu, ale rzeczywistość okazała się zupełnie inna.

Radosław Majewski może wrócić do ekstraklasy. Piłkarz ogłasza

W styczniu zeszłego roku 38-letni pomocnik trafił do Znicza Pruszków, który na co dzień rywalizuje w I lidze. Ubiegły sezon był dla niego bardzo udany. Był jedną z największych gwiazd drużyny i rozegrał łącznie 30 meczów, w których strzelił siedem goli i zaliczył 11 asyst. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca, a sam piłkarz przyznał nieoczekiwanie, że ma szansę na grę w ekstraklasie.

- Trochę mi mało. Jestem po słowie ze Zniczem, ale też jestem gotowy i otwarty na nowe wyzwania. Zacząłem się otwierać na ligę wyżej. Wiem, że to brzmi dziwnie i podejrzewam, że w to nie wierzycie, ale ja też w to nie wierzyłem do wczoraj. Nagle się coś otwiera. Jakieś tam rozmowy są - powiedział w rozmowie na kanale Betclic Polska. Majewski nie wyjawił jednak, o jaki klub chodzi.

Jego Znicz Pruszków zakończył rozgrywki na ósmym miejscu w tabeli. Do miejsc gwarantujących udział w barażach tracił cztery punkty. Finalnie do ekstraklasy awansowały Arka Gdynia, Bruk-Bet Termalica Nieciecza i Wisła Płock.