Media: Wielki powrót do ekstraklasy coraz bliżej. Chcą stworzyć duet marzeń

Ramirez polską ekstraklasę zna już niczym własną kieszeń. Najpierw w latach 2018-20 występował w ŁKS-ie Łódź, a później od 2020 do 2022 roku reprezentował barwy Lecha Poznań i był jednym z liderów zespołu. W styczniu 2022 roku trafił do belgijskiego SV Zulte Waregem. Teraz znów może wrócić do Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Pobili go na meczu B-klasy. "Siła ataku była na tyle duża, że odleciałem kawałek"

Dani Ramirez po spadku może wrócić do Polski. Chcą go trzy kluby

Jak przekazał portal Interia, Dani Ramirez ma rozstać się z belgijskim zespołem, który w tym sezonie spadł z ligi i władze będą musiały znacznie obniżyć koszta utrzymania klubu. W tym celu chcą pozbyć się Ramireza, którego pensja jest sporym obciążeniem dla budżetu.

Do Lecha popłyną miliony złotych. Nowy sponsor na koszulkach. Znamy szczegóły

Hiszpan wzbudza spore zainteresowanie na rynku, również wśród klubów z polski. Według Interii 30-latka w swoich szeregach chętnie widziałyby m.in. Jagiellonia Białystok, Radomiak Radom czy też Widzew Łódź. Jeśli chodzi o ten ostatni zespół, to zawodnik nie wyraża wielkiej chęci przeprowadzki do Łodzi, co może wiązać się z tym, że przed laty występował w ŁKS-ie.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Na ten moment najbardziej zdeterminowana w pozyskaniu Ramireza ma być Jagiellonia, która chce poszukać jakości latem po tym, jak do Legii przeszedł Marc Gual. Co więcej, Ramirez miałby dołączyć do Jesusa Imaza i stanowić ofensywny duet podlaskiej drużyny. Ponadto klub z Białegostoku chciał pozyskać piłkarza już przed rokiem.

Grosicki ujawnił, co napisał mu Josue. Wymiana na Instagramie

Ramirez w minionych rozgrywkach wystąpił w trzynastu meczach. Według Sebastiana Staszewskiego przyszłość zawodnika ma być znana w ciągu najbliższych dwóch - trzech tygodni.