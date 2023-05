Absolutny dreszczowiec! To, co zrobił Hurkacz, było niesamowite

Hubert Hurkacz (ATP 14) tylko raz w swojej karierze przebrnął w Roland Garros dalej niż do II rundy. Aby uczynić to po raz drugi, Polak musiał w środę pokonać Holendra Tallona Griekspoora (ATP 39). Polak i Holender do tej pory nie grali ze sobą ani razu, a legendarny Mats Wilander przepowiadał, że w tym spotkaniu dojdzie do kolejnej pięciosetówki.

Hurkacz grał i grał, ale w końcu awansował do III rundy w Paryżu! Mecz trwał ponad 4,5 godziny

Hurkacz doskonale wszedł w ten pojedynek, choć też można powiedzieć, że fatalnie na jego starcie grał Griekspoor, który mylił się raz za razem, czego efektem było osiem pierwszych punktów z rzędu i dwanaście z pierwszych trzynastu dla Polaka. Hurkacz objął prowadzenie 3:0, co mimo poprawy gry Holendra przełożyło się również na wygraną w całym secie 6:3, bo choć były gemy wyrównane, a nawet dwa break pointy dla Griekspoora, to jednak obaj panowie już do końca wygrywali własne podanie.

W drugim secie polski tenisista znów zdołał szybko przełamać swojego przeciwnika, tym razem na 2:1. Problem w tym, że tym razem Hurkacz błyskawicznie, już w kolejnym gemie, po kilku prostych błędach pozwolił swojemu przeciwnikowi na wyrównanie. Dalej obaj tenisiści pewnie zwyciężali w swoich gemach serwisowych. Dopiero przy 5:5 pojawiły się nerwy. Najpierw to Griekspoor musiał bronić break pointa, ale utrzymał nerwy na wodzy. W kolejnym gemie za to fatalną serię błędów zaliczył Hurkacz. Niestety, na wagę przegranej w całym secie, bo przegrał swoje podanie do zera, a drugą partię 5:7.

Trzeci set to był prawdziwy thriller, który trwał prawie półtorej godziny! Ale działo się dopiero w tie-breaku, bo do tej pory obaj zawodnicy pewnie wygrywali swoje podanie, a jeśli ktoś musiał bronić break pointów, to jedynie Griekspoor, który w dwóch gemach dopuścił do czterech takich sytuacji, ale z każdej z nich potrafił wybrnąć w dobrym stylu.

Ale to, co się działo w tie-breaku, to zupełnie inna historia. 28 punktów i aż 24 minuty gry! To nie zdarza się często w tenisie. Griekspoor prowadził już 6:3, ale wówczas nie wykorzystał trzech kolejnych piłek setowych. Później sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie, jednak obu tenisistów łączyło jedno - czy to przy własnym serwisie, czy przy podaniu rywala nie potrafili skończyć tego seta. W końcu komuś musiało się to udać, bo gdyby nie to, to pewnie graliby w nieskończoność. A udało się niestety Griekspoorowi, który poprzez dwa błędy Hurkacza i swojego asa serwisowego zdobył trzy punkty z rzędu, zwyciężył w tie-breaku 15:13, a w całym secie 7:6.

W czwartym secie Griekspoor szybko poprosił o przerwę medyczną, ale na korcie zupełnie nie wyglądał, jakby miał jakieś problemy ze stopą. Oczywiście, z czasem oddychał i biegał coraz ciężej, ale to raczej ze zwykłego zmęczenia. Tymczasem Hurkacz nie potrafił tego wykorzystać. I był na skraju odpadnięcia, bo w siódmym gemie niespodziewanie dał się przełamać po kilku efektownych akcjach swojego przeciwnika. Po chwili zrobiło się 3:5 dla Holendra, który gema później serwował po zwycięstwo w całym spotkaniu.

I co się okazało? Griekspoor nie wytrzymał. Trzy szybkie błędy Holendra dały trzy break pointy Polakowi, który doskonałym returnem uciekł spod topora i doprowadził do remisu. To w dalszej kolejności przyniosło kolejnego w tym meczu tie-breaka, w którym Hurkacz zaczął od prowadzenia 5:0, ale potem przy stanie 6:2 nie wykorzystał trzech piłek setowych, przez co zrobiło się nerwowo. Ale nie dla Polaka, który efektownym asem serwisowym wygrał całego seta i doprowadził do piątej partii.

Piąty set rozpoczął się od ponad siedmiominutowego gema przy serwisie Griekspoora, w którym Hurkacz nie wykorzystał trzech break pointów i Holender ostatecznie się wybronił. Na kolejne emocje kilka gemów trzeba było poczekać. Przy stanie 3:4 i serwisie Hurkacza zrobiło się nerwowo, bo w długiej grze na przewagi również Polak musiał bronić break pointa, ale to uczynił. W kolejnym gemie z kolei to Hurkacz nacisnął na tyle dobrze swojego przeciwnika, że przy trzecim break poincie wreszcie dopiął swego i mógł serwować po zwycięstwo w całym turnieju. Tu już większych problemów nie było i Hubert Hurkacz wygrał piątego seta 6:4.

Hubert Hurkacz po niebywałym boju pokonał Holendra Tallona Griekspoora 6:3, 5:7, 6:7 (13), 7:6 (5), 6:4 i po 4 godzinach oraz 41 minutach gry awansował do III rundy wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W niej zmierzy się z Peruwiańczykiem Juanem Pablo Varillasem (ATP 94), który niespodziewanie po pięciu setach pokonał Hiszpana Roberto Bautistę Aguta (ATP 24) 1:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:1.