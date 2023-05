Do Lecha popłyną miliony złotych. Nowy sponsor na koszulkach. Znamy szczegóły

STS był obecny na koszulkach Lecha Poznań przez siedem lat. Firma sponsorowała brązowych medalistów mistrzostw Polski w latach 2013-17 oraz 2020-23. Od nowego sezonu do Poznania wejdzie nowy sponsor, także z branży bukmacherskiej i zajmie miejsce STS-u na koszulkach zespołu.

STS znika z koszulek. Lech Poznań za współpracę z Superbetem zarobi jeszcze większe pieniądze

Jak przekazał Damian Czyżak z kanału "Futbolownia", nowym sponsorem strategicznym Lecha Poznań będzie firma Superbet, z którą współpracują m.in. byli piłkarze Jerzy Dudek, Sławomir Peszko oraz dziennikarz Tomasz Smokowski.

Lech Poznań ma inkasować z tytułu umowy z firmą około pięć milionów złotych rocznie. To o półtora miliona więcej niż podczas współpracy z STS. Wówczas "Kolejorz" zarabiał około trzech i pół miliona rocznie. Według informacji portalu Weszło, umowa ma zostać podpisana na trzy lata, a więc do końca czerwca 2026 roku.

- O tym, że Superbet wchodzi do Lecha, wiadomo już od kilku dobrych tygodni. Wszyscy w środowisku wiedzą, że jest to naprawdę duży i ekskluzywny kontrakt jak na nasze realia. Słyszy się, że to jedna z największych umów w historii polskiej piłki klubowej - powiedziała w rozmowie z Weszło osoba świetnie znająca realia polskich bukmacherów.

Firma Superbet nie jest nowa na rynku piłkarskim. Obecnie współpracuje m.in. z Ruchem Chorzów, GKS-em Tychy oraz Górnikiem Zabrze. Lech Poznań będzie czwartym polskim zespołem, który dołączy do sponsorowanych podmiotów. Umowa wejdzie w życie już 1 lipca.

