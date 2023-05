Ważna decyzja przed finałem sezonu w Ekstraklasie. Po raz pierwszy w historii

System VAR będzie obecny nie na czterech, a na sześciu stadionach ekstraklasy w ostatniej kolejce. Jak potwierdził nam przewodniczący Kolegium Sędziów Tomasz Mikulski, podczas gdy wozy VAR pojadą do Warszawy, Mielca, Łodzi i Krakowa, w meczach "o brąz" Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok oraz Pogoni Szczecin z Radomiakiem Radom sędziowie będą mieli do dyspozycji system "VAR Light", działający na co dzień w I lidze.

