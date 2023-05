Santos zdecydował. Będą wielkie powroty do reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski już niedługo powróci do rywalizacji. 16 czerwca Biało-Czerwoni zmierzą się w meczu towarzyskim z Niemcami, a cztery dni później czeka ich starcie eliminacji Euro 2024 z Mołdawią. Fernando Santos szeroką listę powołanych na te spotkania przedstawi we wtorek 30 maja o godzinie 13:00 w Warszawie. Wcześniej jednak PZPN musiał już wysłać zagraniczne powołania do zawodników z zagranicznych lig. Przegląd Sportowy Onet informuje, że kilku piłkarzy szykuje się do powrotu do kadry.

Kamil Glik i Grzegorz Krychowiak znów w reprezentacji Polski? Dołączy do nich wielki nieobecny

Na szerokiej liście powołanych przez Fernando Santosa mieli znaleźć się Kamil Glik i Grzegorz Krychowiak. Pierwszy nie był obecny na poprzednim zgrupowaniu nowego selekcjonera z powodu kontuzji, która wyłączyła go z gry od stycznia do kwietnia. Po powrocie rozegrał pięć meczów, ale jego Benevento spadło z Serie B. Wciąż może być jednak ważnym punktem polskiej kadry.

"Futbolowa pornografia". Tomaszewski nie wytrzymał i skrytykował Santosa

Innym przypadkiem będzie powołanie dla Krychowiaka, który na poprzednim zgrupowaniu nie był jedynie z powodów sportowych. Pomocnik po transferze do Al Shabab rozegrał wszystkie 28 meczów ligowych i tylko cztery razy opuszczał boisko przed końcem gry. Najwyraźniej selekcjoner zdecydował, że należy mu się kolejna szansa.

Na ponowne występy w Biało-Czerwonej koszulce będzie mógł liczyć również Arkadiusz Milik. Napastnik Juventusu w marcu leczył kontuzję, ale teraz jest w pełni zdrowy i gotowy do gry. W tym sezonie rozegrał 39 meczów, zdobył dziewięć goli i zaliczył asystę. Wydaje się, że jest drugim po Lewandowski kandydatem do gry na pozycji numer "dziewięć". Do pierwszej kadry wróci również Kacper Kozłowski, który nie otrzymał powołania do zespołu U-19 Michała Probierza. Pomocnik Vitesse Arnhem w tym sezonie rozegrał 30 meczów, strzelił trzy gole i pięć razy asystował.

Eksperci wskazali dwóch następców Szczęsnego w kadrze. Wymieniają powody do zmartwień

Powrót Jakuba Błaszczykowskiego. Tylko na pożegnanie

Wiadomo również, że do reprezentacji Polski na jedno, pożegnalne spotkanie dołączy Jakub Błaszczykowski. Zawodnik Wisły Kraków ostatni raz w Biało-Czerwonej koszulce grał we wrześniu 2019 roku przeciwko Austrii i teraz wybiegnie na boisko przeciwko Niemcom.

Łącznie Błaszczykowski w reprezentacji Polski zagrał 108 razy i zdobył 21 goli. Od 2010 do 2013 roku był jej kapitanem i czołowym graczem. PZPN uznał, że zasługuje na godne pożegnanie.