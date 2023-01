Podolski nie wytrzymał po decyzji sędziego i wyleciał z boiska

Kevin Broll, Paweł Sokół, Jakub Szymański, Kryspin Szcześniak, Jakub Pochcioł, Kacper Capiga, Nikodem Zielonka, Krzysztof Kolanko, Dani Pacheco, Kanji Okunuki, Amadej Marosa oraz Lukas Podolski - to zawodnicy, którzy znaleźli się w kadrze Górnika Zabrze na niedzielny, towarzyski turniej halowy w niemieckiej miejscowości Gummersbach.

Chociaż był to turniej charytatywny, to nie zabrakło w nim wielkich, złych emocji. Takich doświadczyliśmy w półfinale, w którym Górnik Zabrze grał z niemieckim trzecioligowcem Rot-Weiss Essen. Drużyna Bartoscha Gaula przegrała mecz 2:3, a kończyła go bez Podolskiego.

Zawodnik Górnika został wyrzucony z boiska przez sędziego po tym, jak nie mógł pogodzić się z jego decyzją o odgwizdaniu przewinienia. Podolski faulował przeciwnika, za co został ukarany dwiema minutami wykluczenia. Napastnik wściekł się na arbitra, zaczął krzyczeć mu w twarz, za co został usunięty z boiska.

Podolski wyrzucony z boiska w trakcie halowego turnieju

Podolski nie mógł uspokoić się nawet będąc wśród rezerwowych. Zawodnik Górnika wymachiwał butelką z wodą i jeszcze po decyzji sędziego wypytywał o jej powody. Piłkarza musiał uspokajać sztab zabrzańskiej drużyny.

Górnik zajął w turnieju 3. miejsce. Zespół Gaula rozpoczął rywalizację od porażki 1:3 z Blau-Weiss Lohn. Awans do półfinału dał Górnikowi remis 4:4 z Hamburgerem SV. Po porażce w półfinale, w meczu o 3. miejsce zabrzanie pokonali po rzutach karnych FC Kann Marienborn.

Najlepszym strzelcem Górnika był Podolski, który zdobył trzy bramki. Po dwa gole strzelili Zielonka i Pacheco, a po jednej Okunuki i Marosa. Dla Górnika to element przygotowań do rundy wiosennej ekstraklasy. Tę zespół Gaula zainauguruje 30 stycznia wyjazdowym meczem z Cracovią.