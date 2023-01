PZPN przeanalizował zachowanie polskich piłkarzy w ustawionym meczu. Oto ustalenia

- UEFA zasygnalizowała nam, że prowadzi postępowanie w sprawie tego meczu i prosiła nas o informacje dotyczące polskiej młodzieżówki - potwierdza Adam Gilarski, rzecznik dyscyplinarny PZPN. - W tym zakresie rozmawiałem z jej trenerem Michałem Probierzem i dyrektorem sportowym Marcinem Dorną. Analizowaliśmy też mecz pod kątem zachowania zawodników obu drużyn. Jeśli chodzi o podejrzenie match fixingu (manipulowania wynikiem) lub spot-fixingu (manipulowaniea zdarzeniami boiskowymi) to jednoznacznie prowadzą one do sędziów tego meczu - mówi.

REKLAMA

Zobacz wideo "Stupid games" w kadrze skoczków. U Thurnbichlera jak u Heynena

UEFA prowadzi śledztwo w sprawie meczu Polaków. Chodzi o podejrzane zachowanie sędziów

W listopadzie minionego roku reprezentacja Polski do lat 21 przebywała na zgrupowaniu w Chorwacji, podczas którego rozegrała dwa mecze towarzyskie. Najpierw przegrała z Chorwatami 1:3, a potem wygrała z Turcją 3:2. Sprawa dotyczy drugiego meczu. Polska prowadziła w nim po szybko strzelonym golu Filipa Szymczaka. UEFA zaniepokoiła się końcówką pierwszej połowy i golem z rzutu karnego strzelonym przez Bartłomieja Kłudkę. Po pierwsze - został on podyktowany, mimo że nie było faulu. Po drugie - Kłudka za pierwszym razem nie wykorzystał jedenastki, a chorwacki sędzia kazał powtórzyć rzut karny. Wtedy padł gol i Polacy prowadzili do przerwy 2:0.

Dziwny sparing Legii. Arbiter dał popis. "Rzut karny? Tylko sędzia go widział"

Podwyższenie prowadzenia w takim momencie zaniepokoiło bukmacherów i UEFA. Na azjatyckiej giełdzie bukmacherskiej ktoś postawił aż 76 tys. euro na zakład powyżej 1,5 gola w pierwszej połowie. Zależało mu zatem na strzeleniu drugiego gola przed przerwą - nie miało znaczenia, czy trafią Polacy na 2:0, czy wyrównają Turcy.

- W śledztwie Polska występuje jako strona pokrzywdzona, bo działania arbitrów rzutowały na sprawiedliwy przebieg meczu międzypaństwowego. Jesteśmy pokrzywdzeni w zakresie czystości rywalizacji, natomiast jeśli chodzi o wynik, pokrzywdzeni są Turcy - tłumaczy Gilarski. - Szczęśliwie dla nich mecz był towarzyski. Ale trzeba zwrócić uwagę na specyfikę zakładów online, których dotyczy sprawa. To były zakłady dotyczące co najmniej dwóch strzelonych bramek w pierwszej połowie meczu. Bez względu dla której drużyny. Gdyby chodziło np. o zakłady dotyczące niestrzelenia rzutu karnego, trzeba by się wnikliwie przyjrzeć zachowaniu zawodników. Ale takich zakładów nie było - dodaje.

Chwile grozy na zgrupowaniu Bayernu. Mogło dojść do eksplozji

PZPN jest pewny: zachowanie polskich piłkarzy ani trenerów nie budzi podejrzeń

- Weryfikujemy całą sprawę. Nie ma procedury przesłuchiwania zawodników w związku z tą sytuacją. Kluczowe jest wydarzenie boiskowe, o którym mówimy - dwie bramki w pierwszej połowie meczu. Sędzia dyktuje wątpliwy rzut karny i jeszcze każe go bez przyczyny powtórzyć, byle piłka wpadła do siatki. Dzieje się to pod koniec pierwszej połowy, a w tym samym czasie, online, zostają dokonane nietypowe zakłady bukmacherskie na bardzo duże pieniądze. Ktoś obstawia ponad 70 tys. euro - wyjaśnia Gilarski.

- Nasze ustalenia są takie, że zarówno sztab szkoleniowy, jak i zawodnicy, nie brali udziału w podejrzanych zachowaniach boiskowych dotyczących tego meczu, ani w ogóle nie brali udziału w zakładach bukmacherskich - zaznacza.

Prawdopodobnie w poniedziałek UEFA przekaże PZPN swoje ustalenia w tej sprawie.

Kiedy nowy selekcjoner? Jest nowa data ostatecznej decyzji. Prezes ma priorytet