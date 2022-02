Nowa gwiazda ekstraklasy nie zadebiutuje w weekend. "Za wcześnie"

Jewhen Konoplanka to jedyny dotychczas zimowy transfer Cracovii i zawodnik z potencjałem do tego, by być gwiazdą całej ekstraklasy. 32-latek, który podpisał z klubem z Krakowa półroczny kontrakt z opcją przedłużenia o rok, ma na swoim koncie 86 występów w reprezentacji Ukrainy oraz grę dla takich klubów, jak Sevilla, Schalke 04 Gelsenkirchen, Szachtar Donieck czy Dnipro Dnipropietrowsk.

Debiut Konoplanki jeszcze nie teraz

Na debiut ukraińskiego skrzydłowego w polskiej ekstraklasie trzeba będzie poczekać jeszcze przynajmniej przez tydzień. Konoplanka nie zagra bowiem w sobotnim meczu Cracovii z Jagiellonią w Białymstoku. Zapowiedział to trener Jacek Zieliński na czwartkowej konferencji prasowej.

- Jewhen Konoplanka trenuje normalnie, aczkolwiek wiadomo, że będzie odczuwał te obciążenia, bo dawno nie trenował z drużyną i nie wszedł w taki specjalistyczny trening. Wygląda jednak naprawdę nieźle. Już trzeba sobie jasno powiedzieć, że umiejętności piłkarskie ma naprawdę duże, teraz kwestia tego, żeby popracować nad nim motorycznie, by nic mu się nie stało - tłumaczył szkoleniowiec Cracovii.

- Nie biorę go do Białegostoku, dla niego jeszcze jest za wcześnie. Jewhen zostanie w Krakowie, w sobotę będzie miał swoje zajęcia, w niedzielę odpocznie i od poniedziałku przy tym dłuższym mikrocyklu będzie brany pod uwagę w kontekście kadry na mecz z Bruk-Bet Termalicą - dodał Jacek Zieliński.

Po dobrym początku wiosny - remisie z Lechem Poznań (3:3) i zwycięstwie z Lechią Gdańsk (2:0) - Cracovia jest w tabeli ekstraklasy dziewiąta ze stratą sześciu punktów do czwartek Radomiaka Radom.

- Ten zespół buduje się mentalnie, atmosfera jest dobra. Zawodnicy uwierzyli, że z najlepszymi w tej lidze możemy grać i punktować. Chcemy w każdym kolejnym meczu dokładać zdobycze punktowe, by patrzeć w górę tabeli - mówił trener "Pasów".

O co będzie grała Cracovia? - Żadnych deklaracji co do miejsca w tabeli składał nie będę, gdyż przychodziłem tu w listopadzie, gdy sytuacja była ciężka, i gdybym teraz opowiadać jakieś niestworzone historie, to pachniałoby to ułańską fantazją. Ta jest potrzebna, ale na boisku, dlatego zostawiam ją chłopakom - podsumował Jacek Zieliński.