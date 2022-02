Chuligani na treningu Wisły. Piłkarze stanęli w rządku i się zaczęło

Wisła Kraków fatalnie zaczęła rundę wiosenną. Najpierw zespół przegrał 0:2 z Rakowem Częstochowa. O ile tę porażkę można było kalkulować, to nikt nie spodziewał się, że Wisła przegra również 0:1 ze Stalą Mielec. I to w fatalnym stylu. Kolejna strata punktów sprawiła, że 13. zespołowi ligi poważnie w oczy zajrzało widmo spadku. W tym momencie Wisła ma punkt przewagi nad strefą spadkową.

REKLAMA

Zobacz wideo Brzęczek nie chciał lecieć do Monachium! Nowe fakty ws. zwolnienia z reprezentacji Polski

Kibice Wisły Kraków przerwali trening. Dali piłkarzom słowną reprymendę.

Władze klubu szybko zareagowały na fatalny początek i zwolniły Adriana Gulę. Nowym szkoleniowcem zespołu został Jerzy Brzęczek. Aktualnie wraz z nowym trenerem piłkarze przygotowują się do meczu z Górnikiem Łęczna w ośrodku w Myślenicach. Starcie z bezpośrednim kandydatem do spadku może mieć ogromne znaczenie dla losów Wisły w tym sezonie.

Największy problem Brzęczka. "Boję się, że nie wyciągnął wniosków"

Trening drużyny został przerwany jednak przez pseudokibiców, którzy postanowili "porozmawiać" z piłkarzami. Jak czytamy na stronie "Gazety Krakowskiej", chuligani ustawili się przy ogrodzeniu, które przylega do boiska treningowego. Na całe zdarzenie przygotowana była także policja, która zabezpieczała ośrodek.

Artur Boruc znów szokuje. "15-letniemu kibicowi może i wypada, ale nie jemu"

Podczas "rozmowy" zażądano od zawodników większego zaangażowania. W sieci pojawiło się nagranie z całego zdarzenia. Na filmie widać, jak jedna z osób, która przerwała trening, daje przez megafon reprymendy stojącym w rzędzie piłkarzom. Podobnie jak miało to miejsce podczas podobnych incydentów, nie obyło się bez licznych wulgaryzmów. Na nagraniu słychać niektóre słowa mężczyzny: - Gracie taką padakę, że nie da się na to k***a patrzeć! [...] Nie pamiętamy, żeby to tak k***a wyglądało. [...] Macie zrobić wszystko, żeby Ekstraklasa została na Reymonta. Macie zap*****lać i walczyć!

Poniżej można zobaczyć nagranie. Ostrzegamy materiał zawiera wulgaryzmy

Obecne w Myślenicach osoby zażądały także, aby piłkarze porozmawiali z nimi. Na to nie zgodził się trener Wisły Kraków, który podkreślił, żeby to on bierze odpowiedzialność za najbliższą formę i zespołu. Poprosił także o to, aby pozwolono piłkarzom wrócić do pracy.

W poniedziałek 21 lutego o godzinie 18:00 Wisła Kraków zmierzy się z Górnikiem Łęczna.