Górnik pewnie wygrywa ze Śląskiem. Podolski trafia w trzecim meczu z rzędu

Przed rozpoczęciem spotkania w dużo lepszej sytuacji byli piłkarze Ślaska Wrocław, którzy w tabeli ekstraklasy znajdowali się na 6. pozycji w tabeli. Mecz z Górnikiem mógł zbliżyć ich do najbliższych rywali - do Radomiaka zespół Jacka Magiery tracił cztery punkty. Drużyna prowadzona przez Jana Urbana była na 10. miejscu, ze stratą trzech punktów do Śląska.

REKLAMA

Zobacz wideo Messi futbolowym królem, PSG z szybkim marketingiem. Kulisy Złotej Piłki

Od początku spotkania to piłkarze Górnika atakowali znacznie chętniej. Już w 2. minucie na bramkę Putnockiego uderzał Nowak, ale chybił. W 10. minucie mogło być już 1:0, ale Gryszkiewicz był na spalonym. Podolski w 27. minucie mógł wyprowadzić swój zespół na prowadzenie, ale Putnocky zdołał obronić jego uderzenie. I choć do przerwy był bezbramkowy remis, po przerwie gospodarze szybko odmienili losy meczu.

"Wielki powrót Jerzego Brzęczka do ekstraklasy. To może być hit"

Podolski z golem w trzecim meczu z rzędu

W 49. minucie Nowak wykorzystał świetne podanie od Dadoka i z kilku metrów pokonał Putnockiego. Pięć minut później było już 2:0, gdy Nowak popisał się świetnym uderzeniem z kilkunastu metrów. Piłkarze Górnika kontrolowali spotkanie, a Śląsk nie był w stanie zagrozić bramce Sandomierskiego. W 79. minucie prowadzenie podwyższył Podolski, uderzając z dystansu. Tym samym zdobył bramkę już w trzecim spotkaniu z rzędu.

Śląsk zdołał odpowiedzieć jedynie celnym uderzeniem Łyszczarza z rzutu wolnego. Na niewiele się to jednak zdało - Górnik utrzymał prowadzenie 3:1 do ostatniego gwizdka, wygrywając w pełni zasłużenie.

Stal nadal zaskakuje! Trzy bramki i dwie analizy VAR

Tym samym Górnik zdobył cenne trzy punkty, dzięki którym zrównał się w tabeli ekstraklasy ze Śląskiem Wrocław. Piłkarze Jana Urbana awansowali tym samym na 7. miejsce, wyprzedzając Stal Mielec, Wisłę Płock i Piasta Gliwice.