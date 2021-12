To może być hit! Wielki powrót na ławkę trenerską. Może zastąpić Papszuna

Legia Warszawa walczy o Marka Papszuna. Wiele źródeł twierdzi, że aktualny trener Rakowa Częstochowa jest już po słowie z Dariuszem Mioduskim. Jego transfer do Warszawy ma być tylko kwestią czasu. Według naszych informacji Papszun ma otrzymywać w Legii rekordową pensję.

Leśnodorski mocno o Papszunie w Legii. "Pieniędzmi można palić w każdym kominku"

Raków chce zabezpieczyć się na wypadek odejścia Papszuna i już szuka następcy. - Tak jak na bieżąco skautujemy piłkarzy, tak samo na bieżąco trwa skauting ludzi do wzmocnienia klubu, w tym także trenerów i ludzi do sztabu szkoleniowego. Cały czas słuchamy tego, co się dzieje na rynku i zastanawiamy się jak się wzmocnić. W przypadku Marka Papszuna jest to o tyle specyficzne, że zwykle on był jedną z osób, która też uczestniczyła w tym skautingu - mówił prezes Wojciech Cygan w odpowiedzi na to, czy klub jest przygotowany na odejście trenera.

Raków szuka następcy Papszuna. Wielki powrót po latach?

O kandydaturach informuje "Przegląd Sportowy". Schedę po Papszunie może przejąć jego asystent Dawid Szwarga. Raków interesuje się również Białorusinem Aleksiejem Szpilewskim, byłym szkoleniowcem Dinama Brześć i Kajrata Ałmaty.

"PS" informuje o jeszcze jednej, sensacyjnej kandydaturze. Raków Częstochowa mógłby objąć były selekcjoner reprezentacji Polski, Jerzy Brzęczek! Pozostaje on bez pracy od stycznia tego roku, kiedy pożegnał się z kadrą narodową. W ekstraklasie prowadził m.in. Wisłę Płock i Lechię Gdańsk. Jest wychowankiem Rakowa Częstochowa i na dodatek miał już okazję być trenerem tej drużyny w latach 2010-2014. Brzęczek pojawia się często na meczach Rakowa w tym sezonie.

Mocny kandydat do zastąpienia Papszuna. Mógł być następcą Nagelsmanna

Poza Brzęczkiem "Przegląd Sportowy" podaje dwie inne polskie kandydatury. Jedną z nich jest Jacek Magiera, aktualny szkoleniowiec Śląska Wrocław, a drugą natomiast jest Piotr Nowak, który ostatni raz na ławce trenerskiej zasiadał w 2017 roku, kiedy prowadził Lechię Gdańsk.