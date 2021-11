Trener Legii opisał atmosferę w szatni po meczu ze Stalą. "Jest tragicznie"

2:3 z Rakowem Częstochowa, 1:3 z Lechią Gdańsk, 0:1 z Lechem Poznań, 1:4 z Piastem Gliwice, 0:2 z Pogonią Szczecin i 1:3 ze Stalą Mielec - tak fatalnej passy Legia nie miała od siedmiu dekad. Szósta porażka z rzędu sprawiła, że mistrzowie Polski spadli na przedostatnie miejsce w ligowej tabeli.

Szok w Warszawie! Legia upokorzona przez wychowanków! Przegrywa po raz szósty z rzędu!

Trener Legii przeprosił kibiców

Na pomeczowej konferencji trener Legii Warszawa Marek Gołębiewski wrócił do słów Czesława Michniewicza sprzed kilkunastu dni. - Mecz mogę podsumować tak, jak trener Michniewicz dwa tygodnie temu. Przepraszam wszystkich sympatyków i kibiców klubu za to, co musieli dziś oglądać - powiedział.

Jeśli chodzi o przebieg meczu, trener mistrzów Polski przyznał, że spodziewał się takiej postawy rywala. - Stal Mielec niczym nas nie zaskoczyła. Wiedzieliśmy, że będą grali z kontry i mają dobrze rozpracowane stałe fragmenty. Dwie bramki straciliśmy z kontry, a trzecią po stałym fragmencie gry - wyjaśnił.

Marek Gołębiewski: Jestem bardzo zdenerwowany

Omawiając szerzej sytuację swojego zespołu, Gołębiewski przyznał, że w ostatnich dniach podejmował szereg działań. - Na szybko nic nie da się zrobić. Nie zrobiliśmy nawet pół kroku do przodu. Trzeba dokonać szeregu zmian, aby wyciągnąć ten klub z kryzysu. Zarząd musi tego dokonać - zdradził.

Trener Legii przyznał, że wynik meczu spowodował u niego frustrację. - Zrobiliśmy ze sztabem wszystko, co tylko mogliśmy zrobić. Zmieniliśmy ustawienie, wprowadziliśmy innych piłkarzy. Jak widzimy – efekt był żaden. To są trudne chwile dla klubu. Mam diagnozę, ale jestem bardzo zdenerwowany i nie będę teraz mówił o wszystkim na gorąco. Proszę o uszanowanie tego - dodał.

Szkoleniowiec został zapytany, co działo się w szatni po meczu. - Atmosfera jest grobowa. Siedzą chłopaki i się nie odzywają. Jest tragicznie. W szatni jest po prostu cisza - odpowiedział Gołębiewski.

Trener Stali po meczu z Legią: To nie jest przypadek, ale nie zamierzam być złośliwy

Po tym spotkaniu Legia Warszawa z dorobkiem zaledwie dziewięciu punktów w 12 spotkaniach zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy ze stratą dwóch "oczek" do pierwszego bezpiecznego miejsca. Stal z kolei plasuje się na 7. lokacie z 20 punktami na koncie. W następnej kolejce obie drużyny zagrają odpowiednio z Górnikiem Zabrze na wyjeździe i Lechią Gdańsk u siebie.