Legia Warszawa przegrała z Lechem 0:1 i ma już piętnaście punktów straty do lidera. - Myślę, że to jest już strata nie do odrobienia - mówi Dawid Szymczak. Jaka będzie przyszłość trenera Michniewicza w Legii? - W meczu z Lechem nie zrobił nic, żeby się uratować - dodaje dziennikarz Sport.pl.

Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta