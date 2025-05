Ogłosili, kto jest najlepszym piłkarzem w historii. Wśród kibiców zawrzało

- Uważam, że to właśnie ja jestem najbardziej kompletny. Nie widzę nikogo lepszego ode mnie. Najlepszy w historii jestem ja. Koniec, kropka - przekonywał Cristiano Ronaldo. Nieco inne zdanie w sprawie przedstawił kilka lat temu legendarny Pele. - Sam wybieram Leo Messiego. Jeśli chodzi o Cristiano, oczywiście to znakomity strzelec. Potrafi strzelać gole. Ale Messi tworzy sytuacje bramkowe, kieruje grą i zdobywa bramki. Jeśli mówimy o kompletnym zawodniku, to bez dwóch zdań to Argentyńczyk jest lepszy - podkreślał.

IFFHS nie ma wątpliwości. Oto najlepszy piłkarz wszech czasów

Nie ulega wątpliwości, że opinie w sprawie najlepszego piłkarza w historii, tzw. G.O.A.T. (skrót z ang. od Greatest Of All Time) są podzielone. Walka o to miano toczy się głównie między Messim a Ronaldo. Teraz wyboru dokonała IFFHS, czyli Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu. Podała 10 najlepszych piłkarzy wszech czasów. I jej wybór może zadziwić, a szczególnie miejsce Portugalczyka.

Zdaniem organizacji, najlepszy w historii jest Leo Messi. Argentyńczyk wywalczył właściwie wszystko, co do zdobycia było możliwe, w tym mistrzostwo świata, trofeum Ligi Mistrzów, czy indywidualne nagrody, jak aż osiem statuetek Złotej Piłki. Wielu kibiców z pewnością spodziewało się, że tuż za jego plecami znajdzie się Cristiano Ronaldo. A jednak czeka ich spore zaskoczenie.

IFFHS przypisała drugie miejsce Pele, jedynemu piłkarzowi z trzema mistrzostwami świata na koncie. Natomiast podium uzupełnił Diego Armando Maradona. Na której lokacie statystycy umieścili więc Cristiano Ronaldo? Dopiero na czwartej pozycji. On także może pochwalić się wieloma nagrodami drużynowymi i indywidualnymi, ale brakuje mu tego najcenniejszego - mistrzostwa globu. A kto zajmuje kolejne miejsca?

Oto 10 najlepszych piłkarzy w historii futbolu według IFFHS

:

Leo Messi Pele Diego Maradona Cristiano Ronaldo Johan Cruyff Ronaldo Zinedine Zidane Franz Beckenbauer Alfredo Di Stefano Ronaldinho.

Internauci podzieleni ws. rankingu IFFHS

Taki wybór IFFHS wywołał dość spore poruszenie w sieci. Wielu internautów nie zgadza się z proponowaną listą i tworzą własne. Nie odpowiada im m.in. pozycja Portugalczyka. Ich zdaniem, powinien być wyżej. Niektórzy jednak całkowicie usunęli go z TOP10. Inni usunęli z niej Messiego. Ilu internautów, tyle odpowiedzi. Oto kilka z nich.

"W to, że Messi jest lepszy od Pelego, wątpię. Jednak z tym, że jest lepszy od Maradony, się zgadzam. Co więcej, jest na bardzo wyrównanym poziomie z Cristiano", "Cristiano jest kimś więcej niż Maradona. W statystykach, tytułach, wpływie na światowy sport, liczbie kibiców na całym świecie, profesjonalizmie, Fair Play, aurze, we wszystkim...", "Według mnie Garrincha powinien być w pierwszej piątce, CR7, a Dinho powinien powalczyć o miejsca 10 i 11", "Król Pele powinien być na szczycie tej listy. Szanujmy go", "Cristiano nigdy nie był, nie jest i nie będzie lepszy od Ronaldo, Di Stefano, Zizou, Ronaldinho, Johana czy Franza... Nie powinien nawet znaleźć się w pierwszej dziesiątce" - pisali na X.