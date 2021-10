Była gwiazda ekstraklasy robi furorę za granicą. Kibice go pokochali [WIDEO]

Carlitos w 2017 roku przebojem wszedł do Ekstraklasy. Hiszpan trafił do Wisły Kraków i z miejsca stał się największą gwiazdą nie tylko tego klubu, ale w ogóle całej ligi. Carlitos w zespole Wisły rozegrał 36 spotkań w których zdobył 24 gole, co zapewniło mu koronę króla strzelców w sezonie 2017/18.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile Wisła Kraków dostała od Legii za Carlitosa? Prezes: Oczekiwania były większe

Niesamowity wzrost wartości Kozłowskiego. Jest droższy niż cztery kluby ekstraklasy

Kibice Wisły długo się nim nie nacieszyli. Klub, który stał u progu gigantycznego kryzysu, był zmuszony sprzedać Carlitosa do Legii Warszawa. W zespole mistrza Polski Carlitos nie błyszczał już tak bardzo, jak to miało miejsce w Wiśle, ale 16 goli w 36 meczach w sezonie 2018/19 nadal było wynikiem zadowalającym. Hiszpan z czasem stracił jednak miejsce w składzie zespołu prowadzonego przez Aleksandara Vukovicia i przeniósł się do Al-Wahda FC, klubu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To był krótki epizod. Carlitos w dziewięciu meczach zdobył pięć goli, po czym przeniósł się do Panathinaikosu Ateny, w którym występuje do dzisiaj.

Carlitos nadal czaruje. Jest bohaterem Panathinaikosu

Pierwszy sezon nie był dla Hiszpana udany. W 32 spotkaniach zdobył sześć goli. Ale wystarczyło to, żeby być najlepszym strzelcem zespołu. Wiele wskazuje na to, że te rozgrywki będą znacznie lepsze. W pięciu dotychczasowych spotkaniach Hiszpan trafił do siatki cztery razy, dorzucając do tego dwie asysty. W pierwszym meczu sezonu trafił do siatki dwukrotnie. Natomiast w meczu inaugurującym sezon na własnym stadionie powtórzył ten wyczyn. Warto dodać, że przy drugim trafieniu asystował mu Fran Velez, który również grał razem z Carlitosem w Wiśle Kraków. W tym meczu napastnik zaliczył też wyjątkowej urody asystę, a także wywalczył rzut karny, zamieniony później na gola. Był to dla niego występ wręcz perfekcyjny.

Piłkarz Lecha Poznań przerywa milczenie po skandalu. "Bezmyślne działanie"

Aktualnie Carlitos jest na czele klasyfikacji strzelców, choć oczywiście trzeba pamiętać, że sezon się dopiero zaczął. W lidze greckiej nadal jednak pokazuje to, z czego zapamiętali go kibice ekstraklasy, czyli chociażby bajeczną technikę i świetne wykończenie.