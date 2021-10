Niesamowity wzrost wartości Kacpra Kozłowskiego. Jest droższy niż cztery kluby ekstraklasy

Kacper Kozłowski ma za sobą znakomite miesiące. 18-letni pomocnik Pogoni Szczecin pokazuje się ze świetnej strony w krajowych rozgrywkach, dzięki czemu jego talent dostrzegł Paulo Sousa, który powołał go do reprezentacji Polski i zabrał na Euro 2020. Latem jego usługami zainteresowanych było sporo klubów z zagranicy, ale póki co Kozłowski pozostał w Polsce.

Kacper Kozłowski najdroższym piłkarzem ekstraklasy

Po piątkowej aktualizacji wycen Kozłowski zanotował najwyższy wzrost wartości spośród wszystkich piłkarzy ekstraklasy. Osiem milionów euro to względem poprzedniej wyceny wyższa kwota aż o trzy miliony euro. 18-latek znacząco wyprzedza drugiego w zestawieniu Jakuba Kamińskiego z Lecha Poznań, którego wyceniono na sześć milionów euro. Podium z wartością 3,5 miliona euro zamyka Luquinhas z Legii Warszawa.

Najdrożsi obecnie piłkarze ekstraklasy wg portalu Transfermarkt:

Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin) - 8 mln euro Jakub Kamiński (Lech Poznań) - 6 mln euro Luquinhas (Legia Warszawa) - 3,5 mln euro Lubomir Satka (Lech Poznań) - 3 mln euro Filip Mladenović (Legia Warszawa) - 2,5 mln euro Igor Kharatin (Legia Warszawa) - 2,5 mln euro Mateusz Żukowski (Lechia Gdańsk) - 2,5 mln euro Mikael Ishak (Lech Poznań) - 2,5 mln euro Ivi Lopez (Raków Częstochowa) - 2 mln euro Filip Marchwiński (Lech Poznań) - 2 mln euro

Kacper Kozłowski droższy niż cztery kluby

Biorąc pod uwagę najnowszą wycenę Kacpra Kozłowskiego, zawodnik Pogoni Szczecin jest droższy niż cztery całe zespoły występujące w ekstraklasie: Górnik Łęczna (5 mln euro), Warta Poznań (6,38 mln euro), Bruk-Bet Termalica (6,63 mln euro) i Stal Mielec (7,3 mln euro). W zestawieniu tym dominuje Lech Poznań, którego zawodnicy są łącznie warci 32,8 mln euro. Dalej są Legia Warszawa (27,73 mln euro) i Pogoń Szczecin (24,7 mln euro).

Zawodnikiem, który jak dotąd został najdrożej sprzedany z polskiego klubu jest Jakub Moder, który przenosił się do Brighton za 11 mln euro. Drugie miejsce zajmuje Radosław Majecki, na którego sprzedaż do AS Monaco Legia Warszawa zarobiła 7 mln euro, natomiast na sprzedaży Jana Bednarka do Southampton "Kolejorz" zarobił 6 mln euro.

Kacper Kozłowski w obecnym sezonie ekstraklasy wystąpił w dziewięciu spotkaniach, w których strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty. Ma za sobą także sześć występów w reprezentacji Polski.