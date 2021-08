Media: Jesus Jimenez odchodzi z Górnika Zabrze. Klub już znalazł następcę

Jesus Jimenez cieszy się sporym zainteresowaniem na rynku transferowym. Rok temu Hiszpan był przymierzany do transferu do Dynama Kijów lub Szachtara Donieck, natomiast ostatecznie pozostał w Górniku Zabrze. W trakcie obecnego okna Jimenez znajdował się na liście życzeń Lecha Poznań, natomiast klub nie był w stanie uiścić kwoty znajdującej się w klauzuli odstępnego – mowa o milionie euro.

Media: Jesus Jimenez opuszcza Górnika Zabrze. Klub znalazł już jego następcę

Portal ajansspor.com informuje, że turecki Konyaspor doszedł do porozumienia z Jesusem Jimenezem ws. indywidualnego kontraktu. Wspomniane źródło nie podaje, jaką kwotę za Jimeneza otrzyma Górnik Zabrze i na jak długo napastnik związał się z nowym pracodawcą. Oficjalnego komunikatu można się spodziewać w najbliższych godzinach, ponieważ okno transferowe w Polsce jest otwarte do środy 1 września do godziny 23:59. W Turcji z kolei zamyka się ono tydzień później.

Janekx89 poinformował na Twitterze, że następcą Jimeneza w Górniku Zabrze ma być 20-letni David Tosevski z FK Rostów. Macedończyk prawdopodobnie zostanie wypożyczony do Górnika tylko do końca roku, natomiast nie wiadomo, czy w umowie pomiędzy klubami została zawarta opcja wykupu. Tosevski spędził rundę wiosenną poprzedniego sezonu na wypożyczeniu w PFK Tambow.

Jesus Jimenez trafił do Górnika Zabrze w lipcu 2018 roku na zasadzie wolnego transferu z CF Talavera. Napastnik zagrał w 118 oficjalnych spotkaniach dla Górników, w których zdobył 37 bramek oraz zanotował 21 asyst. Jego umowa z klubem z Zabrza jest ważna tylko do końca sezonu 2021/2022.