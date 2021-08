Zbigniew Boniek apeluje przed meczem Polska - Albania. "Koniecznie"

Tuż przed rozpoczęciem zgrupowania reprezentacji Polski doszło do zmian wśród powołanych. Wypadli Krzysztof Piątek, Kacper Kozłowski, Dawid Kownacki i Sebastian Szymański oraz Mateusz Klich, a w ich miejsce dojadą Jakub Kamiński z Lecha Poznań, Kamil Piątkowski z Salzburga, Bartosz Slisz z Legii Warszawa oraz Damian Szymański z AEK Ateny. W poniedziałek doszedł do tego kolejny problem - uraz mięśniowy zgłosił Grzegorz Krychowiak, który przejdzie badania. Dopiero po nich będzie wiadomo, jak poważny jest jego problem.

Frustracja Paulo Sousy. Ekstremalne okoliczności selekcjonera reprezentacji Polski

Zbigniew Boniek zaapelował do piłkarzy reprezentacji Polski

Przed rozpoczęciem pierwszego ze spotkaniem polskiej kadry, głos na Twitterze zabrał Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, który zaapelował do piłkarzy. - Wraca polska piłka na PGE Narodowy. Kontuzje, problemy, ale trzeba koniecznie wygrać - dla Kibiców, nowego Prezesa, dla Trenera, dla Was samych. Tej twierdzy nie zdobyli Niemcy w październiku 2014, to teraz nie dajmy jej naszym najbliższym przeciwnikom. Powodzenia - napisał Boniek.

Reprezentacja Polski już w czwartek o 20:45 zagra na Stadionie Narodowym w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze z Albanią. To będzie pierwszy mecz kadry po Euro 2020 i czwarte spotkanie w eliminacjach do mundialu. Polska zajmuje aktualnie czwarte miejsce z dorobkiem czterech punktów po trzech meczach (3:3 z Węgrami, 3:0 z Andorą i 1:2 z Anglią).

Po meczu z Albanią Polaków czekają jeszcze dwa spotkania. W niedzielę 5 września zagrają na wyjeździe z San Marino, a w środę 8 września podejmą Anglię. Relacje na żywo z tych meczów na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.