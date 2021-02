Pierwsze zwycięstwo Śląska w tym roku! Wicelider ekstraklasy pokonany

Ostatnie spotkanie w ekstraklasie Śląsk Wrocław wygrał 17 grudnia 2020 roku (2:1 z Wartą Poznań). Od tego czasu piłkarze Vitezslava Lavicki zremisowali ze Stalą Mielec (0:0) i Wisłą Kraków (1:1) oraz przegrali z Piastem Gliwice (0:2) i Lechem Poznań (0:1). Spadek formy złapała także Pogoń Szczecin, która do niedzielnego meczu podchodziła po remisie i porażce.

Śląsk Wrocław zaskakująco wygrywa z wiceliderem PKO Ekstraklasy. Coraz gorsza sytuacja Pogoni Szczecin

Na papierze to Pogoń Szczecin była stawiana w roli faworyta tego meczu, na co wskazują również meczowe statystyki. Dominację "Portowców" było widać w pierwszych minutach spotkania. Piłkarze Kosty Runjaicia objęli prowadzenie już w pierwszym kwadransie. Dokładnie w 11. minucie z rzutu rożnego w pole karne dośrodkował Michał Kucharczyk, a jego podanie strzałem głową wykorzystał Jakub Bartkowski.

Na odpowiedź Śląska Wrocław nie trzeba było długo czekać, a kluczową rolę odegrał Erik Exposito, który zdobył dwie bramki. Hiszpan doprowadził do remisu w 43. minucie spotkania po dośrodkowaniu Dino Stigleca z lewej strony boiska, a następnie strzelił drugiego gola w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Piłkarz wykorzystał zamieszanie w polu karnym Pogoni po wyrzucie piłki z autu i prostym podbiciem trafił do siatki rywala.

Śląsk Wrocław utrzymał prowadzenie i ostatecznie pokonał wicelidera ekstraklasy. Jednak patrząc w statystyki, wydaje się, że wynik powinien być inny. W sumie Pogoń oddała 17 strzałów - w tym sześć celnych - do 10 uderzeń (trzy celne) Śląska. Zespół ze Szczecina przeważał w każdym aspekcie spotkania, mimo to nie udało mu się zbliżyć do prowadzącej w tabeli Legii Warszawa.

- Pierwsze cztery mecze w tym roku nie poszły po naszej myśli. Nasz styl nie do końca był dobry, ale ważne jest zwycięstwo, którego potrzebowaliśmy. Wiem, że jesteśmy niepokonani u siebie w tym sezonie i mam nadzieję, że w meczu z Legią wynik także będzie pozytywny - powiedział w pomeczowym wywiadzie Łukasz Bejger, debiutujący obrońca Śląska Wrocław.

Pogoń utrzymuje pozycję wicelidera. Śląsk coraz bliżej TOP 3

Mimo przegranej w ostatnim meczu Pogoń Szczecin utrzymała się na miejscu wicelidera ekstraklasy z 35 punktami na koncie i jednym punktem przewagi nad trzecim Rakowem Częstochowa. Natomiast Śląsk Wrocław dzięki wygranej zajmuje 5. miejsce (28 pkt), a do TOP 3 traci sześć punktów. W następnej kolejce obie drużyny zmierzą się kolejno z Lechem Poznań oraz Legią Warszawa.