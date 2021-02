Gattuso zachwycony Polakiem. "Ma nieprawdopodobne możliwości"

W ostatnich dniach Piotr Zieliński jest jednym z głównych tematów w kontekście SSC Napoli. Nawet po porażce z Atalantą Bergamo (2:4) polski pomocnik zebrał wiele pozytywnych opinii we włoskiej prasie i był jednym z wyróżniających się piłkarzy Napoli. Paolo Ziliani - znany włoski pisarz i dziennikarz - porównał nawet bramkę Polaka do goli strzelanych przez legendarnego Roberto Baggio. Podobnie było w ostanim spotkaniu Ligi Europy. 26-latek strzelił kolejnego gola, a Napoli wygrało z Granadą 2:1.

Gennaro Gattuso dołącza do grona zachwycających się Piotrem Zielińskim. "Ma nieprawdopodobne możliwości postępu"

- Zieliński to z pewnością nieprawdopodobnie utalentowany zawodnik, to piłkarz tańczący z piłką, tańczący nad nią. Jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy, jakich widziałem w swojej karierze trenerskiej, a także piłkarskiej. To ktoś bardzo inteligentny i widać to nie tylko na boisku. Ma nieprawdopodobne możliwości postępu - chwali swojego pomocnika po spotkaniu 1/16 Ligi Europy trener SSC Napoli, Gennaro Gattuso.

Ostatni gol Piotra Zielińskiego pozwolił mu się wpisać w historię występów SSC Napoli w Lidze Europy. Reprezentant Polski jest autorem najszybciej strzelonego gola w rozgrywkach. Zdobył dwie bramki w dwóch ostatnich meczach. Mimo zachwytów nad swoim pomocnikiem Gennaro Gattuso wskazuje także problemy, nad którymi musi popracować pomocnik.

- Ja mu cały czas powtarzam, że musi szukać ciągłości. Nie może być tak, że zagra dwa czy trzy świetne mecze, a później popada w przeciętność, znika, przestaje zachwycać. Gdzieś brakuje mu takiego dążenia do bycia jednym z najlepszych na świecie - zauważa 43-letni trener Napoli.

I dodaje: - Wydaje mi się, że to jest wina zadowalania się samym sobą. Głównym sposobem na uniknięcie tego, jest chęć ciągłej poprawy i to nie tylko w meczu, ale także podczas treningu, żeby wreszcie dokonał skoku jakościowego.

W sumie Piotr Zieliński rozegrał w obecnym sezonie 31 spotkań, w których strzelił siedem goli (pięć w Serie A i dwa w Lidze Europy) oraz zanotował pięć asyst. Szansę na polepszenie swoich statystyk reprezentant Polski będzie miał w niedzielnym meczu z Benevento.