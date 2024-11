Borek wcielił się w rolę Kuleszy. "Sam mam zagwozdkę"

Reprezentacja Polski fatalnie zakończyła 2024 r. 15 listopada drużyna Michała Probierza przegrała z Portugalią 1:5, a trzy dni później lepsi na Stadionie Narodowym okazali się Szkoci, którzy wygrali 2:1. Przez te porażki Polacy pierwszy raz w historii spadli do Dywizji B Ligi Narodów.

Było to najlepsze podsumowanie kiepskiego roku naszej drużyny. Chociaż w marcu awansowaliśmy na Euro 2024, to z turnieju odpadliśmy jako pierwsi po porażkach z Holandią (1:2) i Austrią (1:3). Liga Narodów miała nas przygotować do przyszłorocznych kwalifikacji do mundialu, ale w grze zespołu Probierza wciąż nie widać postępów.

Mimo kiepskiej gry i jeszcze gorszych wyników oraz niezadowolenia kibiców Cezary Kulesza nie zdecydował się na zwolnienie Probierza. - Nie myślę o tym. Chcę się z nim spotkać. Trener będzie musiał przygotować raport, w którym opisze wszystkie rzeczy, które zrobił dobrze i nakreśli ścieżkę rozwoju, ścieżkę gry o mistrzostwa świata. Jest mało czasu. Kto miałby go zastąpić? - mówił Kulesza w rozmowie z portalem meczyki.pl.

Borek ma pomysł dla kadry Probierza

Na pomysł usprawnienia gry kadry wpadł Mateusz Borek. Dziennikarz w programie Kanału Sportowego powiedział, że poszerzyłby sztab szkoleniowy Probierza. Wszystko po to, by selekcjoner miał dodatkową osobę do merytorycznej dyskusji.

- Ja sam mam zagwozdkę w głowie, co powinien zrobić prezes Cezary Kulesza. To nie jest tak, że wszystko, co zrobił Michał Probierz, było złe. Natomiast, po pierwsze, myślę, że jest za długi proces selekcji. Nie została stworzona hierarchia na wielu pozycjach. Michałowi można zarzucić taki brak decyzyjności - zaczął Borek.

- Ale pytanie jest inne. Czy dzisiaj ktoś jest w stanie to błyskawicznie odmienić, zmienić, przemodelować? Ja pewnie bardziej dorzuciłbym trenerowi kogoś do sztabu. Kogoś, kto więcej by się z trenerem pokłócił. Kogoś, kto więcej by się z nim poboksował na argumenty, żeby trener się nie zamykał na inne systemy taktyczne - dodał.

Obecnie drugim trenerem kadry Probierza jest Robert Góralczyk. Asystentami selekcjonera są też Michał Bartosz i Sebastian Mila, a trenerem bramkarzy Andrzej Dawidziuk. W sztabie są również m.in. trenerzy przygotowania fizycznego czy analitycy.