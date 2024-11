Paul zdradził, na co wyda 40 mln za walkę z Tysonem. Niewiarygodne

Walka Mike'a Tyson z Jakiem Paulem być może nie powaliła na kolana sympatyków boksu, ale z pewnością okazała się wielkim komercyjnym sukcesem. Pojedynek na żywo w hali w Arlington w Teksasie obejrzało ponad 70 tys. ludzi. Z kolei Netflix, który prowadził transmisję gali, poinformował, że zgromadziła ona przed ekranami ok. 60 mln gospodarstw domowych na całym świecie. Organizatorzy nie mogą więc na co narzekać, podobnie jak obaj bohaterowie pojedynku.

Potężna kasa dla Paula i Tysona. Tyle zarobili

Jak ujawniła "Marca", zwycięzca walki, czyli Jake Paul, otrzymał za nią aż 40 milionów dolarów (ok. 163 mln złotych). Mike'owi Tysonowi przypadło dokładnie połowę mniej. W rzeczywistości kwoty mogą być jeszcze większe, gdyż nie uwzględniają umów reklamowych i ewentualnych premii. Kibice zapewne mogą zastanawiać się, co pięściarze zrobią z taką fortuną. Swoimi planami podzielił się o 31 lat młodszy od Tysona aktor i influencer.

Jeszcze przed walką Paul zdradził co nieco na swoim kanale na YouTube. - To dobre pytanie. Co zrobię za te pieniądze? Pewnie je zainwestuję. Szczerze mówiąc, może kupię jeszcze jakąś nieruchomość, ale właściwie w tej chwili mam wszystko, czego potrzebuję. Kiedy będę stary, chcę kupić reklamę w przerwie Super Bowl, ale nie teraz, może jak będę miał 45 lat - powiedział.

Jake Paul zdradził, na co wyda 40 mln za walkę z Tysonem

Ostatnio zaś wyjawił trochę więcej w podcaście Impaulsive Podcast u swojego brata Logana Paula. - Zarobiłem na tej walce bardzo dużo pieniędzy, najwięcej w moim życiu - zdradził. Od razu padło więc pytanie, co zamierza za nie kupić. - Prawdopodobnie ranczo. Duży kawał posiadłości. Zamierzam je odnowić - wyjaśnił.

Oczywiście nie będzie to jedyna nieruchomość w majątku Paula. Jak podaje talkSport, influencer ma także portorykańską posiadłość wartą 16 mln dolarów oraz dom z sześcioma pokojami w Henderson, na obrzeżach Las Vegas, za którą zapłacił 3 mln dolarów.