Piłkarski gigant zhańbi się meczem z Rosją. "Osiągnięto porozumienie"

Po rozpoczęciu wojny w Ukrainie UEFA oraz FIFA wykluczyły Rosję z międzynarodowych rozgrywek i tak pozostaje do dziś. W związku z tym tamtejsza reprezentacja od 2021 roku gra tylko mecze towarzyskie, a wśród rywali widnieją takie "potęgi" jak Kirgistan, Kuba, Wietnam, Brunei i Syria. Z ostatnimi rywalami Rosjanie wygrali kolejno 11:0 i 4:0.

Rosja zagra ze światowym gigantem? Wstyd na cały świat

Tak naprawdę Rosjanie zagrali tylko z trzema kadrami na poziomie - z Iranem, Kamerunem i Serbią. Większość reprezentacji po prostu nie chce się z nimi mierzyć, ale co jakiś czas znajdują się kolejni śmiałkowie. Według informacji przekazywanych przez portale sport-express.ru i sports.ru w 2025 Rosja zagra z kadrą ze światowego topu.

Chodzi o reprezentację Urugwaju. Rosyjski i urugwajski związek miały już dogadać się w tej sprawie i wiele wskazuje na to, że spotkanie pomiędzy nimi odbędzie się w listopadzie 2025 roku. "Najpoważniejszy przeciwnik drużyny od dłuższego czasu" - głosi sport-express.ru i powołuje się na słowa szefa urugwajskiego futbolu.

- Negocjacje z RFU trwają. Osiągnięto ustne porozumienie w sprawie zorganizowania towarzyskiego meczu pomiędzy reprezentacjami Urugwaju i Rosji na terytorium Federacji Rosyjskiej w listopadzie przyszłego roku. Nie podpisano jednak żadnych dokumentów ani umów - miał powiedzieć Ignacio Alonso.

Urugwaj to druga drużyna eliminacji mistrzostw świata 2026 w Ameryce Południowej. Zespół z gwiazdami pokroju Federico Valverde i Darwina Nuneza traci pięć punktów do pierwszej w kwalifikacjach Argentyny i tylko katastrofa mogłaby mu odebrać awans na mundial.

Według sport-express.ru to nie koniec "wielkich meczów", które w 2025 i 2026 roku rozegrają Rosjanie. Tamtejsza federacja podpisała już umowę o sparingu z Nigerią, a także szykuje się do kolejnej z jednym z krajów afrykańskich. Jesienią 2025 roku do Rosji może przyjechać jeszcze Wenezuela lub Ekwador.