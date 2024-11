Boniek krytykuje decyzję PZPN. "Za moich czasów"

Z końcem 2024 roku wygaśnie umowa PZPN-u z operatorami Stadionu Narodowego. Sekretarz generalny związku Łukasz Wachowski informował, że toczą się w tej sprawie dyskusje i negocjacje, ale wiele wskazuje na to, że Polacy w najbliższych miesiącach mogą zagrać więcej spotkań na obiektach w innych miastach. - Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji. Chcielibyśmy, żeby to był Stadion Narodowy, ale na pewno jest mocna konkurencja ze strony innych aren w Polsce - mówił Wachowski.

Zbigniew Boniek uderza w decyzje PZPN-u. "Za moich czasów"

W Polsce nie brakuje pięknych obiektów, takich jak te w Chorzowie, Wrocławiu, czy Gdańsku, ale kadra ostatnio się na nich nie pojawiała. Zbigniew Boniek uważa, że to błąd i Biało-Czerwoni powinni rozgrywać swoje spotkania na różnych obiektów, zależnie od kalibru spotkań, czy atrakcyjności rywali.

- Jestem zaskoczony, że teraz nie graliśmy w innych miastach. Kiedy ja zarządzałem PZPN sprawa była jasna: mecze eliminacji Euro i MŚ oraz naprawdę wybrane spotkania towarzyskie, na przykład na prośbę rywala ze względów logistycznych, graliśmy na Narodowym - zaczął Boniek w rozmowie z TVP Sport.

- Pozostałe, czyli np. Ligi Narodów i jednak większość towarzyskich - w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu czy Chorzowie. Teraz widocznie strategia była inna, za moich czasów pokazywaliśmy się na innych obiektach - dodał były prezes PZPN, czym wytknął złe decyzje obecnych władz federacji.

Teraz wiadomo, że w kolejnej Lidze Narodów Polacy zagrają w dywizji B, a więc z mniej atrakcyjnymi rywalami niż Portugalia, czy Chorwacja. Ponadto w eliminacjach mistrzostw świata 2026 Biało-Czerwoni grać będą tylko z jedną potęgą z pierwszego koszyka, co oznacza mniej atrakcyjnych piłkarski i marketingowo spotkań. Być może to najlepsza okazja, by piłkarze pojawili się częściej w innych miastach. Na decyzję przyjdzie nam jednak poczekać.