Boniek spotkał się z Milikiem. Teraz ujawnia ws. powrotu po kontuzji

- Dwa miesiące temu, kiedy zaczynaliśmy grę w Lidze Narodów, oczekiwaliśmy, że reprezentacja Polski w końcu zacznie się rozwijać. Po porażce 1:2 ze Szkocją w ostatnim meczu tych rozgrywek możemy powiedzieć, że spełnił się najgorszy scenariusz. I to nie tylko dlatego, że właśnie spadliśmy do Dywizji B. Dziś kadra Michała Probierza jest co najwyżej w tym miejscu, w którym była po Euro 2024. A może i nawet w gorszym - takimi słowami dziennikarz Sport.pl Konrad Ferszter podsumował ostatni tegoroczny występ polskiej kadry.

REKLAMA

Zobacz wideo "To nie brzmi głupio". Zieliński odpowiada dziennikarzom

Boniek zabrał głos o Miliku. "W samolocie"

Zwykło się mówić, że wygranymi nieudanych zgrupowań są nieobecni. Jednym z nich może być Matty Cash, o którego brak pytaliśmy po meczu ze Szkocją gwiazdę naszych rywali Johna McGinna. Czy za takiego kogoś można też uznać Arkadiusza Milika?

Napastnik Juventusu od czerwcowego spotkania z Ukrainą, w którym przedwcześnie musiał opuścić boisko, nie znalazł się na zielonej murawie. Opuścił kolejny wielki turniej - nie pojechał na Euro 2024 - i wciąż dochodzi do formy fizycznej.

Kibice mogą się niecierpliwić i zastanawiać. Kiedy nadejdzie moment, że 73-krotnego reprezentanta Polski ponownie zobaczymy na boisku? Rąbka tajemnicy w tej sprawie uchylił... Zbigniew Boniek. Okazuje się, że były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej spotkał piłkarza w drodze powrotnej do Rzymu. Historię, zawierającą informacje dotyczące powrotu Milika do gry, opowiedział w rozmowie z Romanem Kołtoniem, dziennikarzem Prawdy Futbolu.

- Rano wróciłem do Rzymu i miałem tę przyjemność, że samolotem leciał ze mną Arkadiusz Milik, który leciał do Rzymu na taką konsultację do doktora Mariani. Troszeczkę sobie porozmawialiśmy o piłce, o życiu, o biznesach, o wszystkim innym. Ma nadzieję, że będzie mógł od jutra zacząć już normalny cykl treningowy, że gdzieś koło stycznia będzie do dyspozycji trenera - powiedział Boniek na kanale wspomnianego dziennikarza na YouTube.

- Tak się zastanowiłem. Ten Arkadiusz to ma 30 lat tylko. To nie jest zawodnik już bardzo stary, natomiast kontuzje w znaczy sposób jego karierę hamowały - przyznał były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Arkadiusz Milik w 73 meczach w reprezentacji Polski zdobył 17 goli. W kadrze zadebiutował w 2012 roku.