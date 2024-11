Dramat reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Najgorszy scenariusz

Po ostatnim gwizdku sędziego Christiana Dingerta na Stadionie Narodowym rozległy się głośne gwizdy kibiców reprezentacji Polski. Sami piłkarze tylko spuścili głowy, a Adam Buksa wściekle uderzył pięścią w murawę. Nie tak to miało wyglądać. Nie tylko w poniedziałek. Mecz ze Szkocją (1:2) był czwartą porażką kadry Michała Probierza w Lidze Narodów, co oznacza dla nas spadek do Dywizji B.

Mecz na Stadionie Narodowym był dziwny. Z jednej strony Polacy stworzyli kilka dogodnych okazji bramkowych, by nawet wygrać. Z drugiej jednak w pierwszej połowie uratowały nas poprzeczka i słupek, a w drugiej Łukasz Skorupski. I tak to z kadrą Probierza w Lidze Narodów było. Albo się uda, albo nie. O ile w pierwszej kolejce dopisało nam szczęście i wygraliśmy w Szkocji 3:2 po bramce z karnego w siódmej minucie doliczonego czasu, o tyle w następnych nie mogliśmy polegać tylko na szczęściu. W efekcie doszło do dramatu i dziś mamy jeszcze więcej pytań niż dwa miesiące temu.

Liga Narodów miała być dla Probierza czasem testów i ulepszania gry reprezentacji Polski przed kwalifikacjami do mistrzostw świata w 2026 r. To właśnie dlatego Cezary Kulesza nie wykonywał nerwowych ruchów po kompletnie nieudanych mistrzostwach Europy i pozostawił krytykowanego selekcjonera na stanowisku. Latem Probierz zapewniał, że ma pomysł na kadrę, która - jego zdaniem - zmierzała w dobrym kierunku i miała to pokazać już w jesiennych meczach. Miała, ale po Lidze Narodów nie można powiedzieć, że reprezentacja Polski zrobiła postęp.

Wręcz przeciwnie, można stwierdzić, że jesienne mecze okazały się straconym czasem. Przede wszystkim dlatego, że nie utrzymaliśmy w Dywizji A, co było naszym celem. Celem, który miał budować tę drużynę. Z sześciu meczów wygraliśmy jednak tylko jeden - w Glasgow - głównie dzięki odwadze Nicoli Zalewskiego. Odwadze, która miała charakteryzować tę kadrę, a którą widzieliśmy tylko momentami.

Nie możemy powiedzieć, że w Lidze Narodów Polacy zagrali jeden dobry mecz. Nawet w Glasgow to Szkoci długo byli bliżej zdobycia decydującej bramki. Momenty dobrej gry widzieliśmy też w poniedziałek w Warszawie, ale na Stadionie Narodowym zawiodły jednostki i skuteczność. Zwłaszcza przed przerwą dopisało nam też szczęście.

Momenty dobrej gry kadra Probierza miała też przeciwko Chorwacji (3:3) w Warszawie czy Portugalii w Porto (1:5). To było jednak zdecydowanie za mało, by uzyskać lepsze wyniki. Przede wszystkim przez beznadziejną grę w obronie, która jest problemem reprezentacji Polski praktycznie od początku kadencji Probierza.

I w Lidze Narodów to się nie zmieniło. A może i pogorszyło. W jesiennych rozgrywkach straciliśmy aż 16 goli. To najgorszy obok Bośni i Hercegowiny (zagra jeszcze jeden mecz) wynik w Dywizji A. Nawet Izrael w grupie z Francją, Włochami i Belgią stracił mniej bramek.

Nie tego oczekiwaliśmy po Lidze Narodów

Na tę statystykę złożyły się nie tylko indywidualne błędy obrońców, ale też - a może przede wszystkim - defensywna gra całej drużyny. Ta wynikała między innymi z ciągłych kombinacji i personalnych roszad Probierza. Zwłaszcza w środku pola.

W pierwszych dwóch meczach selekcjoner zaskoczył i w roli defensywnego pomocnika ustawił Piotra Zielińskiego. To miało dodać kadrze odwagi i uwolnić jej ofensywny potencjał. Mecz z Chorwacją w Osijeku pokazał jednak, że większa liczba ofensywnych zawodników nie sprawi, że Polacy będą stwarzać więcej okazji. Wręcz przeciwnie, Chorwaci zabrali nam piłkę i po spotkaniu mogliśmy nie tylko klaskać Luce Modriciowi, ale też się cieszyć, że nie przegraliśmy wyżej.

W październiku Probierz wycofał się ze swojego pomysłu i zaczął testować. A to sensacyjną szansę otrzymał Maxi Oyedele, a to selekcjoner podał rękę Jakubowi Moderowi, który nie gra w klubie. Probierz przypomniał też sobie o Tarasie Romanczuku i Bartoszu Sliszu, który w październiku nie otrzymał nawet powołania. Pomieszanie z poplątaniem. O ile wyjściowa jedenastka kadry ma szkielet w postaci co najmniej ośmiu piłkarzy, o tyle obsada środka pola wciąż jest wielką niewiadomą.

To samo można powiedzieć o przyszłości tej reprezentacji i jej wynikach w zbliżających się wielkimi krokami kwalifikacji do mundialu. Kwalifikacji, w których kadrę - mimo wszystko - powinien prowadzić Probierz. Mimo że wielu pozytywów nie widać, to na korzyść obecnego selekcjonera działają czas i brak rozsądnych kandydatów gotowych przejąć drużynę tu i teraz.

Trudno zresztą wyobrazić sobie, by ktokolwiek z marszu odmienił grę reprezentacji Polski. Na razie pozostaje nam więc być może naiwna wiara, że przełom w końcu nastąpi. Pocieszeniem jest też to, że w kwalifikacjach do mundialu zagramy tylko z jednym przeciwnikiem pokroju Portugalii i Chorwacji. Ale nie tak po Lidze Narodów mieliśmy się czuć. Dziś możemy jedynie powiedzieć: wiem, że nic nie wiem.