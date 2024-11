Szkocki gwiazdor mówi o nieobecności Casha w polskiej kadrze. Może Probierz posłucha

Reprezentacja Polski wygrała zaledwie jedno z ostatnich dziewięciu meczów, a w poniedziałkowy wieczór przegrała ze Szkocją (1:2) i pożegnała się z dywizją A Ligi Narodów. To pierwszy przypadek, kiedy Polacy opuszczą najwyższy poziom tych rozgrywek.

Lider Szkocji krótko o Cashu. "Mógłby pomóc"

Jednym z piłkarzy, którzy nie mają na koncie tego wątpliwego osiągnięcia jest Matty Cash. To piłkarz, który do kadry trafił do pod koniec 2021 r. Zadebiutował jeszcze za kadencji Paulo Sousy, a u Czesława Michniewicza był etatowym reprezentantem. To za jego kadencji strzelił debiutanckiego gola i zagrał na mundialu.

Od tego czasu sporo się zmieniło. Pod wodzą Fernando Santosa i Michała Probierza rozegrał po dwa spotkania. Zawodnik Aston Villi zagrał w 4 z ostatnich 23 meczów drużyny narodowej. W wielu przypadkach nie pomagało kruche zdrowie.

Co więcej - niektórzy sądzili, że to właśnie przez nie zawodnik nie pojechał na ostatnie Euro. Te wieści w rozmowie ze Sport.pl dementował jednak tata obrońcy, Stuart Cash.

Piłkarz nie zagrał ani na Euro ani podczas żadnego z trzech jesiennych zgrupowań. W październiku udzielił głośnego wywiadu, w którym zdradził w jaki sposób dowiedział się o braku powołaniu na mistrzostwa Europy.

W Anglii nie bito na alarm. - Spodziewam się, że gdy będzie w pełni sił, wróci do reprezentacji Polski w listopadzie. Miał naprawdę złą passę z kontuzjami, gdyby nie one, byłby w kadrze Polski - mówił Sport.pl prezenter piłkarski Dan Bardell.

Niestety - 3 listopada - w meczu z Tottenhamem opuścił boisko po 60 minutach. Znów na drodze do powołania stanęło zdrowie. Pech chciał, że Michałowi Probierzowi przed zgrupowaniem wypadł nominalny do tej pory prawy wahadłowy - Przemysław Frankowski. Kontuzji doznał też Michael Ameyaw i z Portugalią na prawej flance zagrał Bartosz Bereszyński. Zawodnik Sampdorii po zaledwie 30 minutach… również doznał kontuzji. Ze Szkocją na prawym wahadle zagrał Jakub Kamiński, a w drugiej połowie przeszedł na nie Nicola Zalewski.

I o ile zwłaszcza ten pierwszy notował udany występ w ofensywie, o tyle można go zganić za zachowanie w 3. minucie meczu. Wówczas spóźnił się za Johnem McGinnem, który otworzył wynik meczu. 90 minut później za Andrew Robertsonem - strzelcem zwycięskiego gola dla Szkocji - spóźnił się… Zalewski. Niektórzy mogliby zadać sobie pytanie… a co, gdyby był tam Cash?

Rok reprezentacji dobiegł końca i wielu zastanawia się, czy przyszły będzie lepszy. Także dla obrońcy Aston Villi. Już po zakończonym spotkaniu w strefie mieszanej w biegu udało się nam zatrzymać Johna McGinna. To zawodnik, który ze szkockiej kadry Casha zna zdecydowanie najlepiej. Razem bronią barw klubu z Villa Park.

- To świetny piłkarz i na pewno mógłby pomóc polskiej reprezentacji. Myślę, że dostanie powołanie i zagra w kolejnych meczach. Czy był brakującym elementem waszej drużyny? Tego nie wiem. Ale wiem, że to my byliśmy cierpliwi i to było kluczem do wygranej. Wiedzieliśmy, że Polska ma świetnych piłkarzy. Zieliński i Zalewski mogliby grać w każdym klubie w Europie. Wierzyliśmy, że w końcówce uda się strzelić zwycięskiego gola i tak się stało - powiedział McGinn.

Reprezentacja Polski kończy 2024 rok jako najgorsza defensywnie drużyna Ligi Narodów. Już w przyszłym roku eliminacje do mundialu 2026.