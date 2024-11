Media: PZPN podjął decyzję ws. Probierza po porażce ze Szkocją

- Mam pomysł na ten zespół i nie rozważam żadnej dymisji. Na pewno są elementy do poprawy, ale uważam, że idziemy w dobrym kierunku. Można na mnie wieszać psy. Ja sobie zdaję ze wszystkiego sprawę, bo jestem osobą odpowiedzialną. Ale nie mam zamiaru wycofywać się z drogi, którą podjęliśmy - powiedział Michał Probierz na poniedziałkowej konferencji prasowej po porażce ze Szkocją (1:2). W taki sposób odniósł się do pytania o ewentualną dymisję. Zapewnił, że chce pozostać na stanowisku. A co na to sam PZPN?

Media: PZPN zadecydował ws. Probierza. Zostaje

Jak donosi portal Meczyki.pl, polski związek nie zamierza podejmować nagłych decyzji i dokonywać zmian na stanowisku selekcjonera. "PZPN zamierza wytrzymać ciśnienie. Porażka ze Szkocją nie zmienia wcześniejszych założeń. Te były takie, że Probierz dostaje czas i ma mieć gotowy zespół do walki o mundial. W skrócie: wypełnia kontrakt. Przy takim scenariuszu reprezentacja pod jego wodzą ma spotkać się ponownie w marcu" - czytamy.

Na ewentualne potwierdzenie tych informacji musimy jednak poczekać. Wydaje się, że mimo wpadki w Lidze Narodów Probierz nadal cieszy się zaufaniem działaczy, jednak w kolejnych miesiącach będzie musiał pokazać się ze zdecydowanie lepszej strony. Selekcjoner wierzy jednak w zawodników i jest przekonany o ich potencjale i o tym, że drużyna zmierza w dobrą stronę. Przekonywał o tym tuż po porażce ze Szkocją.

- Takie spotkanie powinno być rozstrzygnięte dużo, dużo wcześniej. Mieliśmy tyle sytuacji, musimy nie bać się w końcówce i prowadzić dużo, dużo wyżej. (...) Tego doświadczenia zabrakło nam w końcówce i jest to bolesne, ale to też prognostyk, że tę kadrę można mieć na naprawdę dobrym poziomie. Jeśli poprawimy kilka elementów, a zawodnicy będą grać regularnie w klubach i się wyleczy większość kontuzji... - zapewniał Probierz.

Selekcjoner poprowadził kadrę w 17 spotkaniach - siedem z nich zakończyło się zwycięstwem Polaków, cztery remisem i aż sześć porażką. Średnia na mecz wynosi 1,47 pkt.