Feio zabrał głos ws. reprezentacji Polski. "Jestem do dyspozycji"

Od momentu debiutu Michała Probierza na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski kadra gra ustawieniem na trzech obrońców z tyłu i dwóch wahadłowych na bokach. Dotychczas kadra pod jego wodzą rozegrała 15 spotkań, z których siedem wygrała, cztery przegrała, cztery zremisowała. Bilans bramkowy? 31:24. Do tego Biało-Czerwoni pod wodzą Probierza zanotowali zaledwie trzy czyste konta.

Tak duża liczba traconych bramek i prostych oraz głupich błędów w obronie powodują, że nie brakuje dyskusji nt. przejścia na grę z czwórką obrońców - dwoma środkowymi i dwoma bocznymi. O tę kwestię został zapytany nawet Goncalo Feio na konferencji prasowej po wygranym przez Legię Warszawa 2:0 meczu z Lechią Gdańsk.

- Czy poleciłbym Michałowi Probierzowi przejście na czwórkę obrońców? Mój szacunek do selekcjonera reprezentacji Polski nie umożliwia mi polecania czegokolwiek. Oczywiście, jestem do dyspozycji – jeśli trener kadry będzie chciał, to możemy rozmawiać o piłce godzinami, dniami. Uważam, że każdy z nas, będący częścią tego środowiska, ma obowiązek robić wszystko, by pomóc drużynie narodowej, która nas reprezentuje - powiedział Feio cytowany przez portal Legia.net.

Prowadzona przez Portugalczyka Legia Warszawa przez długi czas grała na trójkę z tyłu, ale od meczu z Górnikiem Zabrze (1:1) gra czterema obrońcami. To sprawiło, że w kolejnych meczach Legia wygrała 1:0 z Realem Betis, zremisowała 1:1 z Jagiellonią Białystok i wygrała z Lechią.

- Wiemy, nawet statystycznie, że poprawiliśmy grę w obronie – nie tylko, jeśli chodzi o własną połowę i niedopuszczanie przeciwnika do sytuacji, ale też o dominację pozycyjną, wygrywanie pojedynków, wysokość naszej linii defensywnej - tłumaczył Feio.

- Grając tym ustawieniem, jesteśmy solidniejszą drużyną. Wierzę, że da nam to więcej czystych kont. Tracenie jednego gola na mecz nie jest czymś, co nas urządza - podsumował.

Polska z dorobkiem czterech punktów zajmuje trzecie miejsce w tabeli grupy 1 Dywizji A Ligi Narodów, wyprzedzając Szkocję (punkt). Pierwsza jest Portugalia (10 punktów), a druga Chorwacja (siedem). Kolejne mecze reprezentacja Polski rozegra już w listopadzie. Będzie to wyjazdowe spotkanie z Portugalią (piątek 15 listopada) i domowe ze Szkocją (poniedziałek 18 listopada).