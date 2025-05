Do finału Pucharu Polski zostały godziny. Nagle Kulesza ogłasza

Już w piątkowe popołudnie poznamy zdobywcę piłkarskiego Pucharu Polski w sezonie 2024/25. W wielkim finale na Stadionie Narodowym w Warszawie Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa w meczu o trofeum, pieniądze i europejskie puchary. Największy obiekt w Polsce ma zostać wypełniony po brzegi (za wyjątkiem sektorów buforowych) kibicami obu drużyn, których w sumie ma być około 50 tysięcy.

Cezary Kulesza ogłosił w przeddzień finału Pucharu Polski. "To nie tylko emocje sportowe"

W przeddzień spotkania Legii Warszawa z Pogonią Szczecin o krajowy puchar, prezes PZPN Cezary Kulesza ogłosił nawiązanie współpracy z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Celem rozpoczętego projektu jest uhonorowanie weteranów poprzez włączanie ich w wydarzenia piłkarskie.

Jak informuje PZPN, na bazie nawiązanej współpracy "weterani misji zagranicznych będą zapraszani na mecze piłkarskie i honorowani w obecności tysięcy kibiców", co ma być "gestem uznania dla ich służby i poświęcenia".

- Drodzy Kibice, tegoroczny finał Pucharu Polski to nie tylko emocje sportowe. To również początek współpracy Polskiego Związku Piłki Nożnej z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Z należnym szacunkiem uhonorujemy weteranów, żołnierzy, którzy poświęcili wiele dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. To dlatego w czasie jutrzejszego meczu, w dniu Święta Flagi, biało-czerwoną na ceremonię otwarcia finału Pucharu Polski wniesie grupa weteranów misji wojskowych - napisał Cezary Kulesza na portalu X.

Podczas finału Pucharu Polski, jak informuje federacja, weterani wniosą flagę narodową na murawę stadionu, a następnie zostaną uroczyście przedstawieni publiczności. Kibice poznają ich historie oraz misje, w których służyli – m.in. w Iraku, Afganistanie czy w operacjach pokojowych ONZ.

- Cieszę się z tej współpracy. Szacunek i wsparcie dla weteranów oraz żołnierzy są niezwykle ważne. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie się dalej rozszerzać na wiele innych wydarzeń piłkarskich – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i Minister Obrony Narodowej.

- To dla nas ogromne wyróżnienie i wielki zaszczyt, że możemy stać się częścią tak ważnego wydarzenia sportowego i jednocześnie oddać hołd weteranom. Wspólnie z PZPN chcemy łączyć środowisko weteranów ze społeczeństwem, a także edukować i przypominać o poświęceniu oraz wkładzie w budowanie bezpieczeństwa Polski przez żołnierzy, którzy pełnili i pełnią misje poza granicami państwa – podkreśliła ppłk dr Katarzyna Rzadkowska, dyrektor Centrum Weterana. – Chcemy, by obecność weteranów na stadionach była stałym elementem podczas wydarzeń piłkarskich – prostym, ale ważnym gestem pamięci i szacunku.

Finał Pucharu Polski Pogoń Szczecin - Legia Warszawa odbędzie się w piątek 2 maja o godzinie 16:00 na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Relacja na żywo na Sport.pl.