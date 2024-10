Komentator TVP podsumował Probierza. Jaśniej się nie da

Michał Probierz objął reprezentację Polski we wrześniu zeszłego roku. Od tego czasu poprowadził kadrę w 15 meczach i rywalizował między innymi na mistrzostwach Europy, gdzie Polacy nie wyszli z grupy. Obecnie skupia się na Lidze Narodów. W tych rozgrywkach aktualnie nasi piłkarze zajmują trzecie miejsce z dorobkiem czterech punktów. Podczas październikowego zgrupowania przegrali 1:3 z Portugalią i zremisowali 3:3 z Chorwacją.

Jacek Laskowski podsumował pracę Probierza

Po ponad roku nastał odpowiedni moment, aby ocenić dotychczasową pracę Michała Probierza. Pokusił się o to Jacek Laskowski. Polski komentator docenił, że selekcjoner stawia na nowych zawodników takich jak Max Oyedele i Michael Ameyaw. Cieszy go również coraz lepsza postawa Kacpra Urbańskiego i Nicoli Zalewskiego.

- Michał Probierz daje szanse wielu nowym zawodnikom. Pojawiają się w kadrze na krócej bądź dłużej. Na pewno na plus jest wspaniały rozkwit Nicoli Zalewskiego, odnalezienie Kacpra Urbańskiego. Sebastian Szymański to również wartość dodana tej kadry i piłkarz, po którym spodziewam się zdecydowanie więcej - powiedział na w materiale wideo na kanale YouTube TVP Sport.

Laskowski stwierdził, że reprezentacja Polski dobrze radzi sobie w ataku i wskazał również jej największy problem. - Gra obronna całego zespołu jest do poprawienia. Mam wrażenie, że gdy przechodzimy do obrony na własnej połowie, to nasza gra pozostawia wiele do życzenia. Nad tym trzeba pracować, bo przeciwko silnym rywalom nie należy się spodziewać, że tego nie wykorzystają. Za dużo tych bramek tracimy - dodał.

Kolejne mecze reprezentacja Polski rozegra już w listopadzie. Najpierw zmierzy się z Portugalią (15 listopada), a później ze Szkocją (18 listopada).