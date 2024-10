Niepokojące wieści ws. Zielińskiego. Włosi już wiedzą

- Mam nadzieję, że to nic poważnego i będę dostępny od razu. Poczułem lekki dyskomfort, zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie - mówił po meczu z Chorwacją Piotr Zieliński, który opuścił boisko w 74. minucie z powodu urazu. Polak ma za sobą świetne zgrupowanie, na którym był liderem kadry i zdobywał bramki przeciwko Portugalczykom i Chorwatom.

Włosi alarmują w sprawie Piotra Zielińskiego. Co z grą w Interze Mediolan?

Zieliński w tak świetnej formie mógł od razu po kadrze wskoczyć do pierwszego składu Interu, ale "La Gazzetta dello Sport" przekazuje niepokojące wieści o jego stanie zdrowia. Chociaż selekcjoner Michał Probierz nazwał uraz "drobnym", to ten może wykluczyć pomocnika z nadchodzącego meczu z AS Romą w Serie A.

Według źródła 30-latek do Włoch miał wrócić w środę wieczorem lub w czwartek rano, a tam przejść szczegółowe testy medyczne w klubie. "Z nadzieją, że uniknie kolejnej kontuzji" - piszą Włosi, ale mają też przykrą diagnozę. "W Rzymie co najwyżej zasiądzie na ławce rezerwowych" - piszą o reprezentancie Polski.

Zieliński doznał urazu uda, co spotkało go również w lecie. Wówczas Polak poczuł dyskomfort podczas meczu z Pizą, ale zareagował w porę i zszedł z boiska. Następnie opuścił dwa kolejne sparingi i szybko był gotowy do gry. - Słyszałem, że znów coś go szarpie, mam nadzieję, że to nie jest poważne - powiedział trener Simone Inzaghi.

Przed zgrupowaniem reprezentacji Polski Zieliński zagrał 14 minut przeciwko Torino, 90 z Crveną Zvezdą w Lidze Mistrzów, a także sześć minut przeciwko Udinese i 17 w derbach Mediolanu. Na razie pomocnik ma na koncie sześć meczów w nowym zespole. Dwukrotnie grał od pierwszej minuty w Lidze Mistrzów, a w Serie A zaliczył cztery na siedem możliwych występów, a w tym ani jednego w pierwszym składzie.

Spotkanie Interu Mediolan z AS Romą zaplanowano na niedzielę 20 października o 20:45. W składzie rzymian prawdopodobnie pojawi się Nicola Zalewski.