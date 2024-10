Oto co Probierz powiedział Polakom w przerwie meczu z Chorwacją. Podziałało

Reprezentacja Polski znakomicie rozpoczęła mecz z Chorwacją, bo już w piątej minucie bramkę zdobył Piotr Zieliński. Jednak od 19. do 26. minuty Polacy stracili trzy bramki i tylko dzięki bramce Nikoli Zalewskiego z końcówki pierwszej połowy przegrywali do przerwy 2:3. W drugiej części gry po trafieniu Sebastiana Szymańskiego wyrównali na 3:3 i taki wynik utrzymał się do końca spotkania.

Michał Probierz uspokajał reprezentantów Polski w przerwie meczu z Chorwacją

Można sobie wyobrazić, że nastroje w szatni byłyby bardzo minorowe, gdyby nie bramka Zalewskiego w 45. minucie spotkania. Jednak dzięki niej piłkarze zeszli na przerwę w bojowych nastrojach przed drugą połową. Jednocześnie w szatni Michał Probierz starał się uspokoić swoich zawodników, co pokazano we vlogu na kanale Łączy Nas Piłka.

- Są takie mecze, że trzeba opanować emocje. Spokoju trochę. Panowie, uspokójcie się... I nabierzcie pewności siebie, panowie, wiary, wychodzimy na tę drugą połowę i damy radę! - motywował swoich zawodników selekcjoner reprezentacji Polski. Jak się okazało, jego słowa podziałały na zawodników, którzy odrobili straty.

Opisywaną sytuację można zobaczyć od 22. minuty na poniższym wideo:

- Zawsze oceniam kadrę jako całość. Graliśmy solidny mecz, choć te błędy w obronie mogą nam się śnić. Rzadko się traci tak proste bramki, napędzaliśmy tym przeciwnika. Chwała jednak drużynie, że wróciła do tego meczu - tak Probierz analizował spotkanie z Chorwacją na pomeczowej konferencji prasowej. Dodawał, że ciągle trzeba pracować nad poprawieniem gry w obronie.

Polska z dorobkiem czterech punktów zajmuje trzecie miejsce w tabeli grupy 1 Dywizji A Ligi Narodów, wyprzedzając Szkocję (punkt). Pierwsza jest Portugalia (10 punktów), a druga Chorwacja (siedem). Kolejne mecze reprezentacja Polski rozegra już w listopadzie. Będzie to wyjazdowy mecz z Portugalią (piątek 15 listopada) i domowy ze Szkocją (poniedziałek 18 listopada).