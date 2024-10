Ćwiąkała nie ma litości dla polskiego piłkarza. "To zakończy się dyskwalifikacją"

Paweł Dawidowicz był największym przegranym wtorkowego meczu Polska - Chorwacja (3:3) w ramach czwartej kolejki Ligi Narodów. Polski obrońca zagrał fatalnie, a w dodatku opuścił boisko pod koniec pierwszej połowy z powodu kontuzji.

Dziennikarz przejechał się po kadrowiczu. "To zakończy się dyskwalifikacją"

- Jego wina rosła z każdym kolejnym straconym golem. Przy pierwszym wybił piłkę z pola karnego po dośrodkowaniu Modricia. A że spadła prosto na nogę Sosy, który strzelił gola na 1:1? Pech. Przy drugim - był spóźniony, nie zdążył doskoczyć do asystującego Baturiny. Przy trzecim - zawinił najbardziej, bo po prostu podał piłkę do stojącego tuż przed polem karnym rywala. Zszedł z urazem jeszcze przed przerwą. Nie zatęskniliśmy. Piątkowski grał o niebo lepiej - pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl i dał najniższą ocenę "1" w skali 1-6.

Na temat postawy Dawidowicza zabrał głos dziennikarz Tomasz Ćwiąkała.

- Trzeci gol to był totalny kuriozum. Kuriozum, które moim zdaniem zakończy się "dyskwalifikacją" Pawła Dawidowicza. To był katastrofalny błąd. Dawidowicz był zdecydowanie antybohaterem meczu, zagrał tragicznie. Maczał palce w akcjach bramkowych i jest po prostu nieporadny - powiedział Tomasz Ćwiąkała w swoim programie na YouTube.

Dodał również, że trener Michał Probierz liczył na Dawidowicza już od dłuższego czasu. - Przypominając sobie Euro, to Probierz bardzo liczył na tego piłkarza, że stanie się ostoją defensywy, może nie kimś takim jak Kamil Glik, ale kimś, kto wniesie stabilność. Dawidowicz potwornie go rozczarował. To piłkarz, który swoich szans w reprezentacji nie wykorzystuje - dodał Tomasz Ćwiąkała.

Wielu ekspertów uważa, że Dawidowicz nie powinien już dostawać szans w koszulce z orzełkiem na piersi.

- Skoro Bogusz potrafi zagrać przeciętne spotkanie i jest dyskwalifikowany, nie przyjeżdża na kolejne zgrupowanie, to co zrobić z Dawidowiczem? Gdyby Bednarek zagrał taki mecz, jak Dawidowicz, to niektórzy chcieliby mu zabrać paszport. Dawidowicz pracuje na negatywny stereotyp - przyznał Ćwiąkała.

Polacy z czterema punktami zajmują trzecie miejsce w grupie 1 Dywizji A Ligi Narodów. W tabeli prowadzi Portugalia (10 punktów) przed Chorwacją (7), a czwarta jest Szkocja (1).

Biało-Czerwoni w następnej kolejce zmierzą się 15 listopada na wyjeździe z Portugalią.