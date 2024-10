Koźmiński wydał wyrok ws. Oyedele. Stanowcze słowa

Maxi Oyedele był jedną z największych sensacji w powołaniach Michała Probierza na październikowe mecze Ligi Narodów. Młodzieżowy reprezentant Polski rozpoczął mecz z Portugalią (1:3) od pierwszej minuty i to o nim bardzo dużo mówiło się po tym spotkaniu. - Fakty są takie, że duża piłka europejska na tę chwilę zweryfikowała Oyedele. Oddał go za darmo angielski klub, pewnie za duży procent, do Legii Warszawa - mówił Mateusz Borek.W obronę debiutanta wziął za to Zbigniew Boniek.

Michał Probierz nie przejął się krytyką, bronił swojego wyboru i wpuścił Oyedele na boisku w drugiej połowie meczu z Chorwacją (3:3). - Maxi Oyedele dał dobrą zmianę, trzeba w niego inwestować. Nie uważam, że z Portugalią zagrał słabo, Pamiętajmy, z kim graliśmy. W pierwszej połowie grał solidnie, do bramki 50 metrów. Debiutował w meczu, dziś zagrał dobre spotkanie i odbieram go pozytywne. Dostał też bardzo dobre wsparcie od zawodników, to też bardzo istotne - powiedział selekcjoner na pomeczowej konferencji prasowej.

Marek Koźmiński ocenił przyszłość Maxiego Oyedele w reprezentacji Polski

Powołanie Maxiego Oyedele było związane z tym, że Michał Probierz ciągle szuka odpowiedniego defensywnego pomocnika. Na tej pozycji na przestrzeni ostatniego roku grali m.in. Bartosz Slisz, Taras Romanczuk, Piotr Zieliński, Jakub Moder czy teraz pomocnik Legii Warszawa.

- Zostawmy tego chłopaka, bo naprawdę robimy mu krzywdę, w ogóle o nim rozmawiając. To jest przyszłość polskiej piłki, ale nie dzisiaj - tak o grze Oyedele w kadrze wypowiedział się były reprezentant Polski Marek Koźmiński w Kanale Sportowym.

Polska z dorobkiem czterech punktów zajmuje trzecie miejsce w tabeli grupy 1 Dywizji A Ligi Narodów, wyprzedzając Szkocję (punkt). Pierwsza jest Portugalia (10 punktów), a druga Chorwacja (siedem). Kolejne mecze reprezentacja Polski rozegra już w listopadzie. Będzie to wyjazdowe spotkanie z Portugalią (piątek 15 listopada) i domowe ze Szkocją (poniedziałek 18 listopada).