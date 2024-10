Kulisy zwolnienia Michniewicza. To przelało czarę goryczy

Reprezentacja Polski pod wodzą Czesława Michniewicza niewątpliwie osiągnęła historyczny sukces, awansując do 1/8 finału podczas mistrzostw świata w Katarze. Niestety styl gry kadry za jego kadencji był bardzo toporny, a oprócz tego przyczyną jego zwolnienia przez Kuleszę była m.in. afera premiowa. Po trudnym i intensywnym okresie Michniewicz przez pół roku odpoczywał od futbolu. Do pracy wrócił w czerwcu zeszłego roku, kiedy zgłosiła się po niego saudyjska Abha Club. Na Bliskim Wschodzie polski szkoleniowiec utrzymał posadę zaledwie do października, po czym znów został bezrobotny.

Tak wyglądały kulisy zwolnienia Michniewicza. Marokańczycy ujawniają

Abhę poprowadził w dziewięciu meczach. Podobnie jak FAR Rabat, które zatrudniło go w połowie lipca tego roku. Niestety w Maroku Czesław Michniewicz także nie zagrzał miejsca na dłużej. Mimo to początek w wykonaniu jego drużyny był wyśmienity. Na start FAR Rabat z Polakiem na ławce trenerskiej pokonał w dwumeczu Remo Stars FC i Al-Merrikh SC, co oznaczało awans do fazy grupowej Afrykańskiej Ligi Mistrzów. Do tego zespół w efektownym stylu ograł w lidze SC Chabab Mohammedia 5:0.

W kolejnych meczach było już jednak coraz gorzej. Drużyna z Rabatu nie wygrała żadnego spotkania od 25 września. W pięciu starciach zanotowała trzy porażki i dwa remisy. W międzyczasie Michniewicz zaczął krytykować swoich piłkarzy za słabą kondycję fizyczną po jednym ze spotkań, a oprócz tego narzekał na pracę arbitrów. - Nie lubię sędziów, którzy psują mecz. Nie każde dotknięcie rywala jest faulem. Nie wiem, czy sędzia jest arbitrem międzynarodowym, ale nie mógłby sędziować w ten sposób w Anglii - mówił, co także zostało odebrane jako brak szacunku.

W końcu we wtorek 15 października były selekcjoner reprezentacji Polski został zwolniony. Marokańskie media zdradziły, co było główną przyczyną takiej decyzji działaczy klubu. "Porażka w poniedziałkowym meczu Excellence Cup przeciwko Union Yaacoub El Mansour (0:1) przelała czarę goryczy. Polski trener dopuścił się także kilku wypowiedzi uznanych przez kibiców za niewłaściwe, w szczególności tej, w której krytykował swoich zawodników za osłabnięcie w drugiej połowie" - czytamy na portalu lematin.ma.

Już wcześniej media narzekały na mocno defensywny styl, jaki FAR Rabat prezentował pod wodzą Michniewicza. - Styl gry nie jest imponujący, mocno skoncentrowany na obronie. To był okropny mecz - krytykował dziennikarz Bilal Mohammed. Ostatecznie Polak pożegnał się z pracą. Marokański zespół poprowadził w dziewięciu meczach, z czego cztery zakończyły się zwycięstwem, trzy remisem i dwa porażką. 54-latek spędził na posadzie 94 dni. Obecnie FAR Rabat spadł na czwarte miejsce w tabeli. Po pięciu kolejkach zgromadził osiem punktów. O jeden mniej od lidera - Ittihad Tanger