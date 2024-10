To dlatego Lewandowski nie znalazł się w składzie. Probierz ogłasza

W sobotę reprezentacja Polski przegrała 1:3 z Portugalią w Lidze Narodów, a jedynego gola dla Biało-Czerwonych strzelił Piotr Zieliński. Taki wynik meczu sprawił, że szanse Polaków na awans do ćwierćfinału play-offów Ligi Narodów znacznie się zmniejszyły. We wtorek Polska rywalizowała z Chorwacją na Stadionie Narodowym. Porażka z Chorwatami oznaczałaby to, że zespół Michała Probierza może mieć większe szanse na walkę o utrzymanie w najwyższej dywizji tych rozgrywek, a nie na grę w play-offach.

Zobacz wideo Burza po meczu Polska - Portugalia. Cristiano Ronaldo w roli głównej

- We wtorek w Warszawie musimy zagrać inaczej, lepiej. Możecie się spodziewać, że zagramy w swoim stylu. Nie będzie z naszej strony żadnej kalkulacji, interesuje nas tylko wygrana. Zresztą my nie umiemy inaczej. W sobotę przeciwko Szkotom broniliśmy się przez ostatnich 10 minut i nie wychodziło nam to dobrze. Niezależnie od rywala i stadionu musimy być sobą - mówił Zlatko Dalić, selekcjoner reprezentacji Chorwacji na przedmeczowej konferencji prasowej.

W składzie Polski na mecz z Chorwacją doszło do kilku zmian. Niektóre z nich były wymuszone. Miejsce kontuzjowanego Sebastiana Walukiewicza zajął Jakub Kiwior, natomiast Roberta Lewandowskiego zastąpił Karol Świderski w roli osamotnionego napastnika. Tuż pod nim, jako ofensywny pomocnik, zagra Kacper Urbański.

Probierz wyjaśnia brak Lewandowskiego. "Wspólna decyzja"

Probierz rozmawiał z TVP Sport przed meczem z Chorwacją. Selekcjoner wyjaśnił, dlaczego w wyjściowym składzie Polaków zabrakło Lewandowskiego. - Jeśli chodzi o infekcje, to żadnych nie ma w zespole. Zdawaliśmy sobie sprawę, że może się tak wydarzyć, dlatego rozważaliśmy się nad dowołaniem kogoś. Wiedzieliśmy, że nie chcemy kogoś brać tak po prostu. Lekki uraz ma Robert, cieszymy się, że pozostali zawodnicy są zdrowi - powiedział.

Nowe wieści w tej sprawie podał Tomasz Włodarczyk na kanale "Meczyków" na YouTube. - To wspólna decyzja selekcjonera i kapitana. Wchodzi tu pewnego rodzaju zarządzanie siłami Lewandowskiego - czytamy na portalu X.

To będzie pierwszy mecz Polaków o stawkę bez Roberta Lewandowskiego w wyjściowym składzie od 16 czerwca i rywalizacji z Holandią (1:2) na Euro 2024.

Relacja tekstowa na żywo z meczu Polska - Chorwacja od godz. 20:45 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.