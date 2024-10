Lawina komentarzy po decyzji Probierza ws. Lewandowskiego

Robert Lewandowski rozpocznie na ławce rezerwowych mecz z Chorwacją w czwartej kolejce Ligi Narodów. Selekcjoner reprezentacji Polski w rozmowie z TVP Sport poinformował, że to wszystko z powodu drobnego urazu, z którym zmaga się kapitan kadry. Tym samym Polacy rozpoczną mecz w składzie: Marcin Bułka - Paweł Dawidowicz, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Nicola Zalewski, Piotr Zieliński, Jakub Moder, Sebastian Szymański, Jakub Kamiński - Kacper Urbański - Karol Świderski.

Eksperci komentują skład Polski na mecz z Chorwacją w Lidze Narodów

To szósty mecz za kadencji Probierza, którego Lewandowski nie rozpoczyna od pierwszej minuty. Spotkania z Wyspami Owczymi (2:0) i Mołdawią (1:1) przegapił z powodu kontuzji. W meczu z Ukrainą (3:1) pojawił się na boisku w drugiej połowie. Z kolei na Euro 2024 na przesiedział mecz z Holandią (1:2) i pojawił się w drugiej połowie spotkania z Austrią (1:3).

"No nie jest to optymalny skład. Jeśli Lewandowski bez urazu, mocno dziwna decyzja. Do końca liczyłem na szansę dla Piątkowskiego, cóż" - tak skład wytypowany przez Probierza ocenił Tomasz Hatta z igol.pl.

"Niespodzianka to mało powiedziane. Robert Lewandowski w meczu z Chorwacją tylko na ławce rezerwowych" - napisał Krzysztof Wilanowski z Radia Zet.

"Bywała galowa jedenastka Polski bez Roberta Lewandowskiego, ale wzrok jakoś nie chce się przyzwyczaić" - stwierdził Piotr Wołosik.

"Wytypowałbym 100 składów przypuszczalnych i bym nie trafił. Może dlatego, że w każdym byłby Lewandowski. Ale Probierz zrobił numer" - skomentował Przemysław Langier z Goal.pl.

"Ogólnie z regularnie grającym Moderem to jest wymarzony środek pola" - napisał z kolei Filip Modrzejewski ze Sport.pl o zestawieniu pomocników.

"Nie klei mi się to. Moder w pierwszym, Piątkowski znowu odsunięty, Dawidowicz wciąż w wyjściowym" - zastanawiał się Jan Piekutowski z portalu Meczyki.pl.

"Z tą obsadą pozycji numer 6 to sami stwarzamy sobie jeszcze większy problem. Ostatnio debiutant, dziś niegrający w ogóle w klubie Moder. To już chyba wolałbym Romanczuka albo nawet Linettego, który w kadrze nie ma pozytywnej kartoteki, ale przynajmniej ma zdrowie i minuty" - skomentował Piotr Dumanowski z Eleven Sports.

Mecz Polska - Chorwacja w Lidze Narodów zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie i rozpocznie się o godz. 20:45. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.