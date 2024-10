Chorwaci zobaczyli Stadion Narodowy i przecierają oczy

Czy chorwaccy dziennikarze byli pod wrażeniem naszej gry, oglądając mecz Polski z Portugalią (1:3)? Najprawdopodobniej nie. Jednak i tak znalazł się element, który wręcz ich zachwycił. To PGE Narodowy. Warszawski stadion w samych superlatywach przedstawił dziennik "Sportske Novosti". Skrytykował przy okazji stan chorwackich stadionów, a wręcz wyraził pragnienie, by przenieść nasz obiekt do Zagrzebia.

