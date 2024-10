Ależ wieści ws. syna Podolskiego! On ma dopiero 16 lat

Lukas Podolski prawdopodobnie rozgrywa ostatni sezon w barwach Górnika Zabrze. Postanowił więc zorganizować coś specjalnego. W zeszły czwartek w Kolonii rozegrano pożegnalny mecz pomiędzy FC Koeln a Górnikiem Zabrze. 39-latek pierwszą część spotkania rozegrał w koszulce polskiego klubu, a drugą w barwach niemieckiego. W szeregach Górnika w pewnym momencie na murawie zameldował się jego syn Podolskiego - Louis i z miejsca wzbudził wielkie zainteresowanie.

Niemcy zobaczyli syna Podolskiego. Już zapowiadają transfer. "To wcale nie takie naciągane"

O 16-letnim Louisie rozpisuje się niemiecki "Bild", który zauważył u niego olbrzymi talent. - Wydaje się, że odziedziczył po ojcu to, czego potrzeba, aby być profesjonalistą, a więc ambicje i silną lewą nogę - czytamy. Dziennik podkreślił, że "Poldi Junior" podobnie jak jego tata jest silnym, ofensywnym graczem. Na co dzień występuje w młodzieżowej drużynie Górnika Zabrze do lat 17, a nie tak dawno skompletował hat-tricka w ligowym meczu z Arką Gdynia, wygranym 6:2.

Dziennik przekonuje również, że młodym graczem zainteresowali się niemieccy skauci. Jego poczynania monitoruje szereg tamtejszych klubów. Pojawiły się nawet sugestie, że wkrótce Louis Podolski może pójść śladem ojca i trafić właśnie do FC Koeln. - "Poldi Junior i Kolonia" - to wcale nie takie naciągane! - pisze "Bild" i zaznacza, że klub: "uważnie przygląda się jego rozwojowi".

Louis Podolski trafi do FC Koeln? "To zależy od niego"

Na temat przyszłości syna wypowiedział się także sam Lukas Podolski. - Zobaczymy, jak to się rozwinie. To zależy od niego, jak intensywnie będzie chciał kontynuować uprawianie sportu, czy może w pewnym momencie postawi na naukę i po prostu grał w piłkę gdzieś obok - przyznał w rozmowie z "Bildem".

To właśnie w FC Koeln Podolski rozpoczynał przygodę z wielką piłką. Dla tego klubu rozegrał też najwięcej spotkań, bo aż 181 i strzelił aż 86 goli. Niemieckie media zwróciły także uwagę, że jego syn na boisku pojawił się z numerem 36, a więc tym samym, z którym jego ojciec debiutował w barwach ekipy z Kolonii.