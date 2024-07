Ważny komunikat ws. Świderskiego. Klub oficjalnie to ogłosił

Karol Świderski nie tak wyobrażał sobie najbliższą przyszłość. 27-letni napastnik po dwóch latach spędzonych w amerykańskiej lidze MLS w końcu chciał przenieść się do Europy. Zimą udało mu się ten plan zrealizować, ale nie do końca. Trafił do włoskiego Hellasu Werona, tyle że jedynie na wypożyczenie. - Myślę, że na 95 procent zostanę w Europie. Bo mnie tam nie chcą. Taka prawda, nie musicie tego wycinać. Myślę, że sam sobie spaliłem temat. Dawałem dużo wywiadów, że chciałbym wrócić do Europy - mówił nie tak dawno na kanale Foot Truck w kontekście swojej sytuacji w Charlotte. Rzeczywistość okazała się zgoła inna i Świderski właśnie wrócił do USA.

Klub jasno zakomunikował ws. Karola Świderskiego. "Wrócił"

W Hellasie Polak rozegrał jedynie 15 spotkań, w których strzelił dwa gole i zespół nie zdecydował się go wykupić na stałe. Pomóc w znalezieniu nowego klubu miał występ na Euro 2024. Problem w tym, że tuż przed mistrzostwami w towarzyskim meczu z Turcją Świderski doznał kontuzji, gdy świętował zdobytą bramkę i na samym turnieju nie był graczem pierwszego wyboru. W trzech meczach wchodził z ławki, nie strzelił ani jednego gola, a Polska szybko odpadła z turnieju.

W tej sytuacji wielkiego zainteresowania naszym reprezentantem nie było i musiał wrócić do Charlotte, z którym kontrakt obowiązuje go do końca grudnia 2025 r. W poniedziałek informacje w tej sprawie przekazał jego klub. "Karol Świderski wrócił do treningów po zakończeniu wypożyczenia do Hellasu Werona. Będzie dostępny w kadrze na mecz z Austin FC, który odbędzie się 20 lipca (21 lipca, godz. 2:30 czasu polskiego - przyp. red.)" - poinformował w portalu X.

Oznacza to, że Świderskiego na pewno ominą dwa kolejne mecze Charlotte z Cincinnati (14 lipca) oraz z Columbus Crew (18 lipca). Ewentualnego powrotu na boisko możemy spodziewać się za niespełna dwa tygodnie. W tabeli Konferencji Wschodniej Charlotte zajmuje wysokie szóste miejsce, dające prawo gry w play-offach. Do tej pory w barwach amerykańskiej drużyny Świderski zagrał 70 razy, zdobył 25 bramek i dołożył 13 asyst.