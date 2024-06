Kiedy mecz Polska - Holandia? O której gramy? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, WYNIK]

Reprezentacja Polski wkracza do gry. W niedzielę nasi piłkarze po raz pierwszy zaprezentują się na Euro 2024. Na pierwszy ogień czeka ich starcie z jednym z dwójki (obok Francuzów) faworytów naszej grupy D - Holandią. Po dwóch udanych sparingach z Ukrainą (3:1) i Turcją (2:1) apetyty kibiców z pewnością się rozbudziły. Problemem będą jednak braki kadrowe. Szczególnie niepokoi absencja Roberta Lewandowskiego.

Kapitan naszej kadry doznał kontuzji w pierwszej połowie meczu z Turcją i od kilku dni pojawiają się doniesienia, że nie zdąży dojść do siebie na niedzielne spotkanie. W opasce kapitańskiej ma zagrać w tej sytuacji Piotr Zieliński, co potwierdził na konferencji prasowej. Wątpliwy jest także występ Pawła Dawidowicza. Do dyspozycji trenera Michała Probierza powinien być za to Karol Świderski, który urazu doznał, świętując bramkę z Turcją.

Problemy kadrowe mają także Holendrzy. W ostatniej chwili z reprezentacji wypadł lider formacji pomocy Frenkie de Jong. Mimo wszystko to zawodnicy Ronalda Koemana będą faworytami. Z Holandią w całej historii Polska grała 19 razy i tylko trzykrotnie potrafiła odnieść zwycięstwo. Do tego doszło siedem remisów i aż dziewięć porażek. Ostatni raz z tą ekipą mierzyliśmy się dwukrotnie w 2022 r. w ramach Ligi Narodów. W Rotterdamie padł remis 2:2, a na Stadionie Narodowym w Warszawie lepsi okazali się nasi rywale. Wygrali 2:0.

Mecz Polska - Holandia w ramach fazy grupowej Euro 2024 odbędzie się w niedzielę 16 czerwca na Volksparkstadion w Hamburgu. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 15:00. Transmisję tego starcia można będzie obejrzeć na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport. Dostępny będzie także darmowy stream w internecie na stronie tvp.sport.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo oraz aktualnego wyniku na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.