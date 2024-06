Za granicą zauważyli, co Probierz zrobił w meczu z Turcją. Magia

Reprezentacja Polski niemalże zakończyła przygotowania do zbliżających się wielkimi krokami mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni w poniedziałek pokonała Turcję 2:1 i we wtorek udali się do Niemiec. Po tym meczu brytyjski "The Sun" w głównej mierze skupił swoją uwagę na selekcjonerze Polaków, Michale Probierzu. "Gdy wydarzenia boiskowe układały się po myśli Polaków, Probierz zniknął" - czytamy w artykule. O co chodzi?

3 Screen - https://x.com/TrollFootball/status/1800463978000511096 Otwórz galerię Na Gazeta.pl