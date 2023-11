Kiedy losowanie baraży Euro 2024? Z kim zagra Polska? Wyjaśniamy o co chodzi

Reprezentacja Polski ma za sobą bardzo nieudane eliminacje do mistrzostw Europy 2024. Trafiła do grupy z Czechami, Albanią, Mołdawią i Wyspami Owczymi. Mimo to zawiodła i zajęła trzecie miejsce. Z tego powodu nie awansowała bezpośrednio na przyszłoroczny turniej i o udział w nim będzie musiała walczyć w barażach, które odbędą się w marcu

Z kim Polska będzie grała baraże? Kiedy losowanie?

Wiemy już na pewno, że Polacy są najwyżej rozstawieni z dywizji A Ligi Narodów i w związku z tym w półfinale baraży zmierzą się u siebie z reprezentacją Estonii, która jest najwyżej klasyfikowana z dywizji D. Rywale Polaków spisali się fatalnie w eliminacjach. W ośmiu meczach zdobyli tylko jeden punkt i strzelili dwa gole, tracąc 22. Wydaje się zatem, że drużyna Michała Probierza nie powinna mieć problemów z tym rywalem.

Jak działają baraże Euro 2024? Jakie drużyny grają w barażach?

W przypadku awansu do finału Polaków czekać będzie trudniejsze zadanie. W decydującym meczu mogą zmierzyć się ze zwycięzcą spotkania Walia - Ukraina, Finlandią lub Islandią. Trzy ostatnie reprezentacje w Lidze Narodów rywalizowały w dywizji B i z tego powodu odbędzie się losowanie, która z nich wskoczy do ścieżki A (z powodu awansu drużyn z dywizji A na mistrzostwa Europy, w ścieżce A barażów brakowało drużyn). Podobnie jak w półfinale, rozegrany zostanie tylko jeden mecz, a jego zwycięzca awansuje na turniej. Najtrudniejszym rywalem wydają się Ukraińcy. Zakończyli eliminacje na trzecim miejscu i uzbierali 14 punktów, urywając punkty Anglii i Włochom.

Ścieżka A baraży mistrzostw Europy 2024

Półfinały: Polska - Estonia/ Walia - Ukraina/Islandia/ Finlandia

Polska - Estonia/ Walia - Ukraina/Islandia/ Finlandia Finał: Polska/Estonia - Walia/Ukraina/Islandia/Finlandia

Kiedy losowanie baraży Euro 2024?

Losowanie par baraży oraz gospodarzy finałów odbędzie się w czwartek 23 listopada o godzinie 12:00. Transmisja będzie dostępna na kanałach TVP Sport oraz Polsat Sport Extra. Ceremonię będzie można obejrzeć również na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji z tego wydarzenia w serwisie Sport.pl, oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.