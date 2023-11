Aż trudno w to uwierzyć. Bolesny widok podczas meczu Polska - Łotwa

Reprezentacja Polski zremisowała w piątek ostatnie spotkanie el. Euro 2024 z Czechami 1:1 i tym samym zaprzepaściła szanse na bezpośredni awans na ME. Mimo to, że będziemy mieli jeszcze okazję, aby dostać się na to wydarzenie poprzez baraże, to wydaje się, że nadzieje stracili polscy kibice. Nie tak dawno informowaliśmy o tym, że bilety na towarzyskie starcie z Łotwą sprzedają się fatalnie. I teraz to się potwierdziło.

Fatalna frekwencja podczas spotkania Polski z Łotwą. "Rekord gibraltarski zagrożony"

Nie ma co ukrywać, że spotkania "o coś" zawsze wzbudzają większe emocje wśród kibiców, niż mecze towarzyskie. Mimo to chodzi o reprezentację Polski, która rozgrywa spotkanie na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wydaje się zatem, że powinna to być ogromna motywacja, aby kupić bilet i pojawić się na obiekcie. Jak się okazuje, jest zupełnie inaczej.

Tuż przed rozpoczęciem wtorkowego starcia z Łotwą Dominik Wardzichowski ze Sport.pl zamieścił wpis na Twitterze, przedstawiając pustą trybunę nad miejscami dla prasy na Stadionie Narodowym w Warszawie, a ponadto całą perspektywę stadionu. Trzeba przyznać, że budzi to duży niepokój.

"Rekord gibraltarski zagrożony" - dodał Jakub Seweryn, przypominając starcie Polaków z Gibraltarem z 2015 roku. Wtedy na trybunach Stadionu Narodowego pojawiło się dokładnie... 27 763 fanów.

Wardzichowski dodał, że przy tak słabej frekwencji na trybunach nie zrobiono tzw. kartoniady, jak to miało miejsce dotychczas. Podczas hymnu narodowego kibice będący na górnej trybunie podnosili zawsze białe barwy, natomiast ci znajdujący się na dolnych sektorach - czerwone, symbolizujące naszą flagę.

- To jest smutny, przygnębiający widok. Przyzwyczajeni jesteśmy do kompletu widzów, kartoniady. Dzisiaj widzimy kilkanaście tys. wolnych krzesełek - podsumował komentujący mecz Mateusz Borek.

Po pierwszej połowie reprezentacja Polski prowadzi z Łotwą 1:0 po golu Przemysława Frankowskiego, który wykorzystał fantastyczne dogranie Nicoli Zalewskiego. I choć początek spotkania w wykonaniu piłkarzy Michała Probierza był całkiem niezły, to z każdą kolejną minutą wyglądało to niestety coraz gorzej.