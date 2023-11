Kibic ruszył do Salaha. Musiało interweniować wojsko [WIDEO]

Reprezentacja Egiptu rozpoczęła eliminacje do mistrzostw świata od zwycięstw nad Dżibuti i Sierra Leone. W drugim spotkaniu doszło do nietypowej sytuacji, gdy kibice wbiegli na boisko i otoczyli Mohameda Salaha, zawodnika Liverpoolu. Teraz tę sprawę wytłumaczył kierownik reprezentacji Egiptu, który odniósł się do ewentualnej napaści na gwiazdę kadry. Okazuje się, że pracownik federacji... rozumie takie zachowanie fanów.

