Ta konferencja Polaka przejdzie do historii. "8 sekund Lewandowskiego przebite"

Reprezentacja Polski po remisie 1:1 z Czechami zmarnowała szansę na bezpośredni awans na mistrzostwa Europy. Nie zakończyła jednak jeszcze zmagań w tym roku. We wtorek czekał ją ostatni mecz. Tego dnia o godzinie 20:45 rozpoczęło się towarzyskie spotkanie z Łotwą.

Jakub Kiwior milczał na konferencji prasowej. Wymowne słowa Kucharskiego

Przed tym starciem odbyła się konferencja prasowa, na której obecny był Jakub Kiwior. W pewnym momencie obrońca Arsenalu otrzymał pytanie w języku angielskim o reprezentację Łotwy. Jego reakcja była zaskakująca. Polak przez długi czas milczał, po czym odpowiedział jedynie po polsku. - Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, jak mam się do tego odnieść - stwierdził. Zachowanie Kiwiora krótko skwitował Cezary Kucharski. "Wygadani są nasi piłkarze. Osiem sekund milczenia przebite" - napisał na Twitterze. "Może i nasi są słabi na boisku, ale na konferencjach prasowych też są kiepscy" - dodał Rafał Mrowicki z Wirtualnej Polski.

Kucharski nawiązał w ten sposób do bardzo znanej wypowiedzi pomeczowej Roberta Lewandowskiego. W 2020 roku, kiedy selekcjonerem reprezentacji był Jerzy Brzęczek, Polacy przegrali 0:2 z Włochami w Lidze Narodów. Po spotkaniu dziennikarz TVP Sport zapytał kapitana kadry o to, jaki był plan na to starcie. Lewandowski zaczął wtedy milczeć i odpowiedział dopiero po około ośmiu sekundach.

Reprezentacja Polski nie najlepiej spisuje się w spotkaniu z Łotwą, ale po pierwszej połowie prowadzi 1:0. Gola na początku meczu strzelił Przemysław Frankowski po podaniu od Nicoli Zalewskiego. Polacy o udział w mistrzostwach Europy powalczą w barażach, które odbędą się w marcu.